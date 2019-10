Rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,5% în septembrie 2019 (INS) 'Preturile de consum in luna septembrie 2019 comparativ cu luna septembrie 2018 au crescut cu 3,5%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (septembrie 2018 - august 2019) fata de precedentele 12 luni (octombrie 2018 - septembrie 2019), calculata pe baza IPC, este 3,8%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 3,9%', se arata in comunicatul INS. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

