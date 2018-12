Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni romanilor un mesaj cu ocazia sarbatoririi Craciunului, urandu-le sa aiba parte de sanatate, liniste, belsug si voie buna. "Dragi romani, va doresc sa aveti...

- Cu putin inainte de ajunul Craciunului, un grup de elevi din Ploiesti a pornit la colindat. A fost insa un altfel de colidat, caci nu au fost sa adune, ci sa imparta. Copiii au strans la scoala mancare, hainute si dulciuri si au plecat acolo unde niciun colindator nu ajunge: in comunitati atat de sarace…

- Iata anul pe sfarsite! Anul Centenar a adus celor din Ansamblul Artistic de Amatori ,,PLAIURI TULGHESENE” aniversarea a 10 ani de activitate. Acum, la sfarsit de an, cand numaram sirul implinirilor, zicem ca suntem bine si ne pregatim sa ne luam ramas bun de la anul 2018 in zvon de colinde…

- Colinde și tradiții romanești la biserica Greco-Catolica din Teiuș, in prag de sarbatori. Peste 30 de colindatori au incalzit sufletele celor prezenți in lacașul de cult pe data de 16 decembrie. Ansamblul ”Jidvei Romania” a oferit un spectacol de colinde și tradiții romanești celor peste 50 de persoane…

- Top cele mai frumoase colinde de Craciun interpretate de Ștefan Banica. Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Este timpul sa ascultam colinde de Craciun, cele interpretate de Ștefan Banica au o magie aparte. Acestea vor aduce miracolul Craciunului mai aproape de noi țoți

- Centrul județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman ne invita la un regal de colinde, tradiții și obiceiuri de iarna. Luni, 17 decembrie 2018, incepand cu ora 15,00, se va desfașura a VI-a ediție a Festivalului național de colinde „Iata, vin colindatorii!” Acesta va debuta…

- Top 10 colinde indragite și cantate de copii de Craciun in Romania. Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Este timpul sa-i invațam pe cei mici cele mai frumoase colinde. Acestea vor aduce miracolul Craciunului mai aproape de noi țoți

- Fundația „Sfantul Sava” de la Buzau organizeaza de 27 de ani, in preajma Craciunului, un frumos festival de colinde si traditii stramosesti. In fiecare an reuseste sa stranga in jurul bradului de Craciun o serie de colindatori de la institutii precum Armata, Pompieri, Jandarmi, dar si de la unitati…