- Marina a vorbit intr-un live despre dorinta ei de a nu mai ramane in Casa Puterea Dragostei. ”Le multumesc oamenilor care au fost alaturi, voi contati mai mult. Pana aici a fost experienta mea, baietii sa ma voteze si sper sa plec acasa linistita. Pentru mine a fost de ajuns. Nu-mi place ca s-a ajuns…

- Vești bune! Dupa terminarea primului sezon al emisiunii „Puterea dragostei”, show-ul matrimonial difuzat de Kanal D, cel de-al doilea sezon vine cu schimbari radicale. Citește și: Scandal de proporții in casa ”Puterea dragostei”! Ricardo și Alex s-au scuipat și au sarit sa se bata! Care a fost motivul…

- In cursa „Ultima Șansa”, Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani au ajuns pe ultimul loc, ceea ce le-a adus și riscul de a fi eliminate. In cutia securizata s-a aflat elefantul care, de aceasta data, a fost roșu. Astfel, prima echipa eliminata in sezonul 2 Asia Express este formata din Iuliana și…

- Madalin, fostul concurent de la „Puterea dragostei”, a luat o decizie uimitoare. Chiar daca este unul dintre cei mai apreciati fosti concurenti si are parte de sustinerea admiratorilor, aceste lucruri nu l-au facut pe Madalin sa se razgandeasca. Mai exact, Madalin de la „Puterea dragostei”, cunoscutul…

- Incredibil, dar adevarat! Jigniri ca la usa cortului in casa “Puterea dragostei“! Concurentul Adrian aduce jigniri si acuzatii grave la adresa Biancai, una dintre cele mai votate concurente din concurs! Productia doarme?! Situatie fara precedent in casa “Puterea dragostei“! O noua zi, noi jigniri si…

- Andreea Mantea a primit critici din partea fanilor, legate de show-ul matrimonial pe care il modereaza la Kanal D. Bruneta n-a suporat prea mult și a dat imediat replica. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea se afla la carma emisiunii „Puterea dragostei”, de la Kanal D. Unii dintre fanii show-ului…

- Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului matrimonial “Puterea Dragostei”, este foc și para pe concurenții din Casa Dragostei. In editța de maine, 29 noiembrie, prezentatoarea iși iese din fire și da militaria jos din pod, apostrofandu-i atat pe baieți, cat și pe fete, din cauza comportamentului lor…