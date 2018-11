Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana mondiala Croația parea ca-și revine dupa ce o batuse zilele trecute pe Spania, 3-2, dar a pierdut tot pe final pe Wembley, in fața Angliei, 1-2, retrogradand in eșalonul B al Ligii Națiunilor. IT'S COMING HOME! Sloganul lansat de fanii Albionului la Mondialul din Rusia n-a reușit sa poarte…

- Etapa a cincea din Liga Națiunilor a debutat astazi. Croația s-a impus in fața Spaniei, scor 3-2, in timp ce Belgia a trecut fara mari emoții de Islanda, scor 2-0. Vicecampioana mondiala a razbunat umilița din tur, 0-6. Kramaric a deschis scorul in minutul 54, dar Ceballos a egalat la acțiunea imediat…

- Liga Națiunilor și-a jucat astazi un nou episod. Croația și Anglia au remizat, scor 0-0, in reeditarea semifinalei de Mondial. Belgia continua parcursul fara greșeala. Prima Liga Grupa 2: Belgia - Elveția 2-1Au marcat: Lukaku '58 '84 / Gavranovic '76AICI partida TEXT Grupa 4: Croația - Anglia 0-0 AICI…

- Spania a invins, pe teren propriu, la Elche, selectionata Croatiei, vicecampioana mondiala. Ibericii s-au impus cu 6-0, in Liga Natiunilor, in Grupa 4 a Ligii A. A fost primul meci al echipei ce a luat argintul la Cupa Mondiala din Rusia si de asemenea a fost pentru prima data cand...

- Selectionata Spaniei a surclasat Croatia, vicecampioana mondiala, cu neverosimilul scor de 6-0, marti seara, la Elche, intr-un meci din Grupa a 4-a a Seriei A, in Liga Natiunilor la fotbal. Golurile au fost marcat de Saul Niguez (24), Marco Asensio (33), Lovre Kalinic (35, autogol), Rodrigo…