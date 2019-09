Stiri pe aceeasi tema

- Doi candidati anti-sistem considerati outsideri, dintre care unul aflat in inchisoare, au revendicat duminica seara calificarea in turul doi al scrutinului prezidential din Tunisia, la capatul unui vot marcat de o participare slaba, relateaza AFP.

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…

- Pe scena politica a inceput sa circule un scenariu spectaculos.In tabara dreptei se avanseaza ideea potrivit careia primul tur al alegerilor prezidențiale ar putea sa ofere muniție pentru o mutare politica de anvergura care sa trimita PSD in opoziție cel puțin pentru ciclul electoral 2020-2024.…

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a reiterat ca va demisiona de la sefia PSD daca nu va reusi sa acceada in turul 2 al alegerilor prezidentiale, dar a punctat ca obiectivul social-democratilor este sa castige scrutinul prezidential "tur cu tur". Intrebata miercuri…

- Candidatul USR va intra in turul al doilea si are sanse mari de a castiga alegerile prezidentiale, a declarat senatorul Mihai Gotiu sambata, la Congresul Uniunii. "Da, suntem intr-un moment istoric, mai exact in turul al doilea al alegerilor din aceasta toamna avem sansa de a avea doi…

- O delegație a PNL condusa de Ludovic Orban și Rareș Bogdan a avut o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, la Vila Lac. La finalul intalnirii, Orban a explicat ca s-au discutat teme de politica interna și externa, dar și un inceput de discuție pe tema alegerilor prezidențiale.Citește și:…

- Calin Popescu Tariceanu este „singurul” politician care poate sa caștige alegerile prezidențiale in fața lui Klaus Iohannis, „unica șansa” a coaliției PSD-ALDE in lupta pentru Cotroceni și PSD nu va intra in turul 2 al alegerilor prezidențiale cu un candidat propriu, au transmis filialele județene…