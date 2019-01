Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din comuna Sacele, judetul Constanta, acuzat ca si-a omorat fata in varsta de 15 ani, la sfarsitul saptamanii trecute, a fost arestat preventiv, joi, pentru omor calificat. El nu si-a recunoscut fapta, sustinand in fata anchetatorilor ca adolescenta s-ar fi sinucis.

- Fata in varsta de 14 ani, care a murit vineri dupa amiaza in judetul Constanta, a decedat dupa ce a fost stransa de gat de acesta, scrie news.ro. Conform anchetatorilor, necropsia efectuata in cazul fetei in varsta de 14 ani din Sacele care a fost gasita moarta vineri dupa amiaza, in propria…

- Administratia Prezidentiala anunta intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis va sustine un discurs in acasta seara la ceremonia de la Ateneul Roman prilejuita de preluarea presedintiei romane a Consiliului UE. Initia, seful statului nu era prins in program cu vreun discurs.

- Jurnaliștii francezi de la Le Figaro au publicat o analiza despre Romania, in care citeaza o serie de declarații care i-ar aparține fostului președinte Ion Iliescu, in care il ataca pe Liviu Dragnea. Ion Iliescu susține ca nu a declarat absolut nimic din ceea ce scrie Le Figaro.Vezi și: SONDAJ…

- Tatal lui Andrei Pintican, tanarul despre care s-a spus ca s-a sinucis in ziua in care ar fi primit decizia de divorț, a rupt tacerea și a oferit detalii incredibile despre relația dintre fiul lui și Iustina.

- Acum 3 zile, Andrei, un tanar de numai 27 de ani din Bistrița a pierit intr-un cumplit accident de mașina, la doar cateva ore de la pronunțarea divorțului de soția sa. Deși toata lumea s-a gandit la o sinucidere, pentru ca nu au existat urme de franare la locul producerii accidentului, specialiștii…

- Florin Busuioc, actorul si prezentatorul de la Pro TV, care a suferit un infarct pe scena, la Craiova, face progrese uimitoare, este consient si vorbeste, ba chiar a facut primii pasi prin salon.