- Europarlamentarii romani care au anuntat ca o sustin pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European au salutat, marti, votul pentru candidatul roman in Comisia pentru control bugetar (CONT), bucurandu-se ca ai lor colegi europeni nu au luat in seama atacurile celor de la PSD si ALDE,

- ”Va mulțumim doamna Kovesi, și mie imi pare rau ca trebuie sa va plangeți de presiuni. Nu va povestesc ce presiuni sufera procurorii in Spania in cazul Cataloniei, din partea PPE-ului. Procurorii sufera presiuni și trebuie, in același timp, sa ramana independenți. Vad in CV-ul dvs. ca, nu cu mult…

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata marți, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef european. Potrivit președintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes, fiecare candidat va fi audiat timp de 75 de...

- Cazul Laurei Codruța Kovesi ar putea suferi o rasturnare de situatie de ultima ora. Kovesi a marcat de curand un eșec in concursul pentru procuror sef al Parchetului European. Fosta șefa DNA a picat la primul filtru pentru aceasta funcție.

- Controversata candidatura a fostei șefe DNA la șefia Parchetului European naște reacșii de la mai marii Europei. Candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, vorbește despre Kovesi. Nimeni nu se aștepta la o asemenea reacție.

- Deputatul PSD, Cristian Radulescu a declarat joi, la Parlament ca Laura Codruța Kovesi dezonoreaza țara și ar trebui sa faca un pas în spate și sa-și retraga candidatura de la șefia Parchetului European. "Iata, ca i-a venit rândul ca dna procuror șef sa spuna despre toate mizeriile…

