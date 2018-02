Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris.

- Contradicții in dosarul in care Traian Berbeceanu a fost gasit nevinovat! Mai exact, DIICOT susține ca judecatorul Horia Șelaru, fost consilier al procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi - aflata in relații apropiate cu Traian Berbeceanu, era incompatibil sa soluționeze dosarul in care fostul șef…

- Ea a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit…

- Parchetul General, prin dispoziția procurorul șef Augustin Lazar, a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, care a instrumentat dosarul...

- Parchetul General are o reactie similara cu DNA privind dosarul Microsoft si arata ca principal responsabil al prescrierii faptelor procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga, mentionand ca in acest sens a fost sesizata Inspectia Judiciara pe 20 septembrie 2017.

- Grigore Caienar a ajuns ieri in Belgia, fiind sigur ca va sta dupa gratii pentru urmatorii ani. Vestea buna a sosit insa: sunt șanse maxime sa fie eliberat mai repede decat indraznea sa viseze. Chiar saptamana viitoare ar putea veni acasa, insoțit de primarul comunei Spermezeu.

- Reacție dura a jurnalistului Vlad Petreanu, dupa anunțul de joi al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la cel mai mare dosar de coruptie din istoria tarii, dosarul Microsoft. Vlad Petreanu susține ca e „o situație foarte grava” și trebuie pedepsiți cei vinovați de acest eșec.„A…

- Acuzațiile la adresa a șapte foști miniștri ai educației au fost clasate. Este vorba despre Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, Mihai Tanasescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihailescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicau,…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Rasturnare de situatie, dupa ce in spatiul public s-a vehiculat informatia potrivit careia Parchetul General a inceput verificari, dupa acuzatiile lansate de presedintele PSD in cazul SPP. Reprezentantii Ministerului Public au iesit la rampa cu o declaratie oficiala in care infirma vehement aceste…

- Tribunalul Teleorman a decis luni intrarea in insolventa a firmei Tel Drum, desi aceasta este pe profit. Decizia nu este insa definitiva, iar apelul poate fi dat in termen de 7 zile.Procurorii DNA au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand…

- Tribunalul Constitutional nu s-a pronuntat privind blocarea candidaturii lui Carles Puigdemont si investirea ca presedinte al Generalitat, insa a impus - ca masura de precautie - suspendarea plenului daca fostul lider si aspirant la acelasi post nu se prezinta in Parlament sau va incerca sa fie investit…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- Politistii din Brașov au reținut și identificat suspecții in evenimentelor neplacute petrecute vineri noaptea, cand un barbat a fost omorat cu sange rece intr-un imobil din municipiul reședința.

- Italianul care a injunghiat mortal un proxenet, in prezenta prostituatei pe care o platise, va fi eliberat. Italianul care a injunghiat mortal un roman a fost ridicat de politisti si dus la audieri, dar nu va fi arestat, arata surse judiciare. Crima a avut loc vineri iar proxenetul a fost injunghiat…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Numarul dosarelor penale in care probele DNA sunt ”alterate”, cu alte cuvinte s-a umblat asupra lor, prin diferite mijloace tehnice sau cu ajutorul unor programe speciale, crește de la o zi la alta conform evz.ro . Primarul Catalin Chereches a depus la dosarul penal in care este judecat pentru luare…

- Rasturnare de situatie in dosarul primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș! Edilul sustine ca probele in dosarul in care este judecat pentru luare de mita nu sunt valabile. Chereches a depus la dosar si o expertiza care, sustine el, demonstreaza ca toate cele 36 de interceptari existente la dosarul…

- Șerban Nicolae, unul dintre comunicatorii PSD, facea parte din aceasta grupare, care dorea menținerea status-quo-ului. In aceste momente, Șerban Nicolae s-a declarat in favoarea demiterii/demisiei premierului Tudose.

- Chiril Lucinschi, fostul deputat din Republica Moldova, se afla in acest moment in judecata in dosarul fraudelor bancare. Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a marturisit in instanța faptul ca i-a oferit bani inculpatului. Suma se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.

- Rasturnare de situatie in dosarul in care Laurentia Mariana Militaru, fost director al Directiei Judetene de Sanatate Publica Tulcea, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Constanta, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Pe…

- Razboiul din PSD e departe de a se incheia. Se pare ca oamenii anti Dragnea rup randurile. Omul numarul doi din PSD, Niculae Badalau il critica la scena deschisa pe Mihai Tudose. In direct pe B1 TV, Niculae Badalau a transmis ca ministrul de Interne, Carmen Dan, nu trebuie sa-si dea demisia din Guvern."Carmen…

- Medicul Mihai Lucan, a hotarat sa recționeze și a depus o plangere penala impotriva celui care a facut mai multe afrimații la adresa carieirei sale, deputatul USR, Umanuel Ungureanu. Astfel, conform luju.ro, la inceputul saptamanii, prof.dr. Mihai Lucan, prin avocații sai, a depus la Parchetul General…

- Canalul american HBO a confirmat joi ca fanii vor trebui sa astepte anul viitor pentru a cunoaste deznodamantul celebrei saga de fantasy medieval, relateaza AFP si DPA. Totusi, nu a fost avansat niciun calendar privind difuzarea celui de al 8-lea si ultimul sezon al serialului cu un succes fenomenal.…

- REACTIE… Rasturnare de situatie la Freiburg! Catalin Ciolpan, huseanul acuzat ca a violat si ucis in Germania o tanara de 27 de ani, dupa cel putin o alta crima comisa in Austria, in circumstante asemanatoare, a reactionat, atacand sentinta de fond cu “Apel”, semn ca nu vrea sa stea toata viata in inchisoare.…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri, 3 ianuarie 2017, sentinta definitiva in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre Consiliul Judetean Timis, din perioada in care echipa era patronata de Marian Iancu.

- “Politistii au fost sesizati astazi dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN18 in Viseu de Sus. In urma verificarilro s-a stabilit ca un tanar de 21 ani, conducea un autoturism si intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila prin stanga si…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza.

- Rasturnare de situatie in cazul medicului Mihai Lucan, dar si in cel al fiului sau, Valerian Lucan. Decizia judecatorilor e extrem de surprinzatoare. Acestia au decis ca cei doi, dar directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi…

- Inmormantarea Regelui Mihai a fost prilej de neintelegeri si tensiuni in familia regala. Fostului principe Nicolae nu i-a fost permis sa calatoreasca cu trenul regal alaturi de sicriul cu trupul neinsufletit al bunicului sau, lucru care l-a intristat si l-a facut sa se simta nedreptatit. Avocatul fostului…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a respins luni, 18 decembrie, amendamentul la legea bugetului de stat pe 2018 care cresterea cota din impozitul pe venit destinat unitatilor administrativ teritoriale (UAT) de la 71,5% la 100%. Comisiile parlamentare reunite de buget-finante…

- Rasturnare de situatie in cazul presupusei sinucideri din statia de metrou Dristor 1 din Capitala, de marti seara, dupa ce Politia a stabilit ca este vorba de o CRIMA si a dat publicitatii imaginile cu ucigasa surprinsa de camerele de supraveghere!

- Astfel, Cristian Pomohaci este acuzat de mai multe persoane in dosar. A fost audiata și fosta soție, audierile au durat 3 ore. Preotul Pomohaci este acuzat de pedofilie. Multe persoane ii iau apararea preotului. Ei se intreaba de ce au aparut tocmai acum aceste persoane care dau declarații…

- Brigitte Nastase a recunoscut ca atunci cand a fost dezamagita de Ilie Nastase a incercat o relatie, un timp, cu un alt barbat, dar nu s-a legat nimic intre ei. Ilie, in schimb, spune Brigitte, a inselat-o chiar de la casatorie iar asta o determina sa creada ca a facut o greseala ca s-a maritat cu el.

- Turnura neasteptata în cazul triplei crime din Satu Mare. Fiul sotilor ucisi a fost retinut ca principal suspect în dosar. A fost ridicat de politisti imediat dupa înmormântare.

- Chiar daca rezultatele celui mai recent sondaj realizat de CURS in luna noiembrie ar duce tot la o majoritate parlamentara PSD-ALDE, in urma unor eventuale alegeri anticipate, partidul condus de Liviu Dragnea pierde teren in preferința de vot a electorilor, iar formațiunea liderului Calin Popescu Tariceanu…

- Rasturnare de situație în celebrul dosar de evaziune fiscala și spalare de bani întocmit de Parchetul Curții de Apel Ploiești împotriva Petrotel Lukoil și directorului general al rafinariei A.Y Bogdanov.

- Purtatorul de cuvant al PSD Adrian Dobre a declarat marti ca partidul il sprijina neconditionat pe Liviu Dragnea si a afirmat ca dosarul care a fost deschis recent pe numele liderului PSD este unul politic. Citeste si: Tariceanu, atac VIRULENT la Klaus Iohannis si opozitie: 'Incita la proteste,…

- Judecata in dosarul „Microsoft II”, in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este acuzat de abuz in serviciu, poate incepe. Curtea Suprema a respins ca nefondate cererile si exceptiile invocate de politician. Decizia poate fi contestata.