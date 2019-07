Stiri pe aceeasi tema

- Puțin peste 9.000 de persoane din Romania primesc pensii speciale. Romania TV a prezentant in aceasta seara datele oficiale de la Casa Naționala de Pensii care susține ca exista 9.303 pensii speciale, acordate magistraților, aviatorilor, diplomaților, dar și celor care au lucrat la Curtea de Conturi. …

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni mai multe masuri bugetare despre care a spus ca au fost convenite in sedinta CEX a PSD: limitarea calatoriilor gratuite cu trenul acordate studentilor si impozitarea pensiilor speciale.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat primele masuri votate in CEx PSD cu privire la rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Teodorovici confirma impozitarea pensiilor speciale, dar și limitarea gratuitaților acordate pentru studenți pentru transportul CFR. Astfel, propunerea ministrului…

- "Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe care Ministerul Finantelor Publice o va propune intr-un pachet de alte masuri cu privire la modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, intr-un mod cat mai eficient, cheltuit acolo unde produce valoare adaugata in economie.(...) Eu…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, recent, ca în buget exista o „gaura“ de 7 miliarde de lei, bani pe care Guvernul trebuie sa îi gaseasca pentru a acoperi deficitul. Drept urmare, atât ministrul, cât si premierul Viorica Dancila au anuntat recent…

- Senatorul PSD Marius Dunca a declarat sambata, ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a revenit in decizia sa de a candida la functia de presedinte executiv al PSD, dupa ce initial isi retrasese...

- Actualul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a retras, vineri, candidatura pentru funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat, decizia fiind votata in ședința Comitetului Executiv PSD, a anunțat președintele organizatiei PSD Tulcea, Horia Teodorescu.Citește și: Paul…