- Fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi pica la primul filtru pentru funcția de procuror sef al Parchetului European. Reprezentantul Franței a obținut 50 de puncte, iar pe locul doi ar fi la...

- Laura Codruța Kovesi se afla pe lista scurta cu 3 candidați la șefia Parchetului European! Situația este foarte confuza, in lumina ultimelor evenimente din Romania.In primul rand, CSM urmeaza sa analizeze și sa iși spuna parerea despre o OUG prin care sa se stabileasca cine va fi propunerea…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Miercuri, Laura Kovesi a declarat ca este nevinovata…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, i-a luat apararea Laurei Codruța Kovesi in legatura cu citarea la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, in calitatea de suspect intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. ”Avem incredere…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a spune ca citarea Codruței Kovesi in dosarul deschis in urma plangerii lui Sebastian Ghita nu va impiedica numirea ei in funcția de procuror-șef european, dar fosta șefa a DNA ar putea primi o interdicție de a parasi țara, sau chiar mandat…

- Laura Codruta Kovesi a anunțat, miercuri seara, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Fosta șefa a DNA sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Lia Olguța Vasilescu,…

- Laura Codruța Kovesi vrea sa ajunga procuror-șef al Parchetului European și este prima favorita pentru aceasta funcție. In acest context, s-a aflat ca nu mai puțin de 18 dosare exista la Secția de investigare a magistraților pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al Parchetului European, anunța site-ul G4Media. In acest timp, in Romania, condamnații și urmariții penali și-au intensificat atacurile la adresa ei. The post Executata in Romania de PSD-ALDE, Laura Kovesi candideaza…