- Presedintele american Donald Trump l-a demis joi pe Herbert McMaster, consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, si l-a numit pe John Bolton in aceasta functie, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Avocatul american John Dowd, care conducea echipa ce ii acorda consultanta presedintelui american Donald Trump in ancheta intreprinsa de procurorul special Robert Mueller privind o eventuala complicitate americano-rusa inainte de alegerile prezidentiale din 2016, a demisionat joi, transmite AFP. ''Il…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, intr-un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, pentru a evita o supraincalzire a primei economii a lumii, transmit DPA si Reuters. Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea…

- Cambridge Analytica, care dispune de birouri in Regatul Unit si Statele Unite, este acuzata ca a cules - fara consimtamantul acestora - datele a 50 de milioane de utilizatori de Facebook pentru a elabora un program informatic care permite sa fie prezis si influentat votul alegatorilor, cu scopul de…

- Președintele american, Donald Trump, continua curațenia in randul ajutorilor sai. De aceasta data, liderul de la Washington intenționeaza sa-l demita pe Herbert McMaster, consilierul prezidențial pentru Siguranța Naționala.

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a rabufnit dupa ce Victor Ponta a declarat ca daca fostul șef al SRI, George Maior, precum și fostul prim-adjunct SRI, Florian Colde,a s-ar hotari sa dezvaluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi „150 de ani de pușcarie”.„Eu ma indoiesc…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA, titreaza News.ro. Intr-o declaratie transmisa de Casa Alba, Cohn spune: A fost o onoare sa-mi servesc…

- In Italia, fostul premier Silvio Berlusconi se pregateste de o revenire spectaculoasa pe scena politica. Berlusconi, in virsta de 81 de ani, conduce o coalitie de centru-dreapta care, potrivit sondajelor, ar urma sa iasa pe primul loc la alegerile legislative de duminica. Fostul premier, care s-a intors…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de baza aplicate pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% anual. Potrivit BNM, a fost luata, totodata, decizia de menținere a ratelor dobinzilor la creditele overnight…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Dupa ce vizita sa la Londra a fost anuntata, iar apoi amanata pe fondul tensiunilor diplomatice, in cele din urma Donald Trump si-a facut intrarea in capitala britanica pe scena, in calitate de erou al unei comedii muzicale satirice, relateaza agerpres.ro.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Claudiu Manda, șeful comisiei de Control SRI din Parlament, a aruncat o noua informație-bomba! Conform lui Manda, SRI a informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.Cand a cules SRI…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat marti ca liberalii au publicat un document care arata corespondenta dintre Ministerul Muncii si ANAF, „din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%”.

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Avocatii…

- Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a apreciat duminica ca revizuirea strategiei nucleare a SUA, care mizeaza pe innoirea arsenalului fara a-l extinde, dovedeste ca "o noua cursa a inarmarii s-a declansat deja" si a pledat pentru noi initiative de control, informeaza EFE. "Acordurile…

- Exista impresia ca politica americana s-a schimbat fundamental. Nu este asa. Acum ca a trecut un an de cand Donald Trump este presedinte, sunt uimit de cat de stabila a fost in acest timp politica externa a SUA. Lucrurile raman neschimbate, in cea mai mare parte, sau urmeaza aceeasi…

- Uniunea Europeana trebuie sa se integreze mai mult si sa-si dezvolte o politica externa comuna mai unita si mai puternica, a afirmat cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs sustinut miercuri la forumul de la Davos, in care a criticat \'egoismele nationale\' si \'populismul\', cu aluzii critice…

- Ziua si maximul pentru cursul leu/euro. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de 4,6656 lei/euro, in crestere cu aproximativ 0,4 bani fata de sedinta de vineri, stabilind, un nou minim istoric pentru moneda nationala in fata euro. 6 6 0 6 0 0

- Dupa ce in vara anului trecut și-a dat demisia din PNL Argeș, Olimpia Doru parea ca și-a luat ”la revedere” de la viața politica. Insa, nici nu a inceput bine anul ca fostul consilier județean a intrat intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre cel mai nou partid: Romania Moderna și Demna, inființat…

- Politia ungara a emis in 2016 un mandat de arestare, inca valabil la inceputul lui 2018, impotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP.Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat…

- "Castigatorii" au fost: CNN, mentionat de patru ori, The New York Times, mentionat de doua ori, si ABC, The Washington Post, Time si Newsweek, cu cate o mentionare fiecare.Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, "arma"…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- „Vreau sa avem o procedura rapida care va duce la stabilirea unui nou Guvern, fiindca aceasta nesiguranța politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica și, mult mai important, vreau sa previn posibile urmari economice negative ale acestei cize generate iarași in interiorul PSD”, a declarat…

- Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor i-a acordat președintelui american, Donald Trump, premiul pentru „Realizare Globala in Subminarea Libertații Presei de Pretutindeni", in timpul unei...

- Steve Bannon, fostul consilier al președintelui american, Donald Trump, a demisionat de la publicația cu afiliații politice de drepta; Breitbart News, probabil ca urmare a comentariilor recente la adresa fiului șefului de stat.

- Anul 2017 a fost unul in care la Palatul Victoria s-au aflat doua guverne ale aliantei PSD-ALDE, Executivul Grindeanu fiind inlocuit prin motiune de cenzura de Cabinetul Tudose, cu argumentul ca implementarea programului de guvernare nu decurgea corespunzator, dar si pe fondul protestelor din strada…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o informație care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Jurnalistul susține ca cei de la UDMR au comandat un sondaj in randul electoratului fidel, iar rezultatele acestuia arata ca maghiarii nu sunt de acord cu asocierea dintre UDMR și coaliția PSD-ALDE.…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, in cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarare:Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.