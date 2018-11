Stiri pe aceeasi tema

- Noi ecouri in ceea ce s-a intamplat la Realitatea TV. Dupa ce jurnalistul Rareș Bogdan a anunțat ca se intoarce la ”Jocuri de putere”, Cozmin Gușa a anunțat incercari de destabilizare a unui grup de interese in spatele caruia s-ar afla fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.Vezi și: Se…

- Rareș Bogdan a anunțat ca va reveni la Realitatea TV la pupitrul emisiunii care l-a consacrat. In scrisoarea deschisa in care iși anunța revenirea el nu a pomenit nimic de invitații sai aproape permanenți, Oana Stanciulescu și Oreste Teodorescu, in jurul carora s-au creat in ultimele zile foarte…

- Oana Stanciulescu a anunțat ca Realitatea TV este un „capitol incheiat”. Alaturi de Oreste Teodorescu, jurnalista era invitat permanent al emisiunii „Jocuri de putere cu Rareș Bogdan”. Amandoi nu au mai fost, insa, primiți pe post, prin decizia directorului Edward Pastia. Jurnalista a explicat, intr-un…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, revine cu explicatii in scandalul starnit in jurul emisiunii "Jocuri de putere". Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan,…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, l-a suspendat de pe post pe Rareș Bogdan dupa ce realizatorul TV a cerut demisia directorului televizunii. Rareș Bogdan susține ca brandul ”Jocuri de putere” îi aparține. ”Eu…

- Rareș Bogdan a fost suspendat de pe post, dupa ce in ediția de marți seara a cerut, in emisiunea “Jocuri de putere”, demisia directorului Realitatea TV, Edward Pastia. Gestul prezentatorului a venit dupa ce Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu au mai fost primiți ca invitați la Realitatea TV. (Ia-ti…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a fost suspendat de pe postul Realitatea TV, dupa ce la emisiunea „Jocuri de putere” de marți, 20 noiembrie, a cerut emisia directorului Realitatea TV Edward Pastia. Gestul lui Rareș Bogdan a venit dupa ce Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu nu au mai fost primiți ca…

- Realizatorul Rares Bogdan a anuntat marti seara in direct ca va pleca de la Realitatea TV daca Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu nu vor fi primiti inapoi. Oreste Teodorescu scrisese pe Facebook ca a fost cenzurat pentru ca nu a vrut sa intre in partidul infiintat de Cozmin Gusa. La randul sau,…