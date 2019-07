Stiri pe aceeasi tema

- Mai ales cei foarte tineri decid sa lase in urma ținutul natal, pentru studii sau in cautarea unui loc de munca, in speranța unui nivel de trai mai ridicat. Acest fenomen a condus la aglomerarea multor orașe, precum și la o creștere a costului vieții in aceste zone. Printre cele mai importante centre…

- John Diamond revine in atenția ascultatorilor cu un noul single intitulat “Fa-ți viața frumoasa”, single cu un vibe pozitiv potrivit sezonului estival. Proiectul este o colaborare foarte interesanta cu prietenul lui -Syan Lion- interpret de muzica Raggae-Hip-Hop, impreuna au compus acest cantec inca…

- Medicul fals Matteo Politi, care se afla sub control judiciar, a facut declarații uimitoare. El s-a aparat de acuzațiile ce i-au fost aduse, a susținut ca este medic. Matthew Mode sau Matteo Politi a pretins ca este medic estetician si a facut nenumarate interventii la clinici renumite din Bucuresti.„Sunt…

- Papa Francisc a pornit, cu papamobilul, la Catedrala Catolica Sfantul Iosif din Capitala, unde Sfantul Parinte va ține o predica in fața pelerinilor. Papa a refuzat sa se urce in papamobilul produs special de Dacia și s-a urcat in altul, de la Isuzu.Suveranul Pontif va susține o predica la…

- Avem informatii bomba despre noaptea in care Razvan Ciobanu si-a pierdut viata. Spynews.ro a aflat detalii uluitoare despre situatia in care s-ar fi aflat regretatul designer cu putin timp inainte sa-si piarda viata.

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s a stins din viata, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti, informeaza Antena3.roVestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s au mobilizat ca sa il…

- Societatea de Transport bucurești (STB) SA precizeaza, luni, dupa ce un autobuz al liniei 163 a fost scapat de sub control pe Șoseaua Orhideelor din Capitala și a intrat intr-un bloc, ca nu e vorba de defecțiune la sistemul de franare, ci șoferului i s-ar fi facut rau la volan."Astazi, in…

- EXATLON ROMANIA, 28 aprilie 2019. RAZBOINICII - FAIMOȘII, confruntarea serii, REZULTAT. Duminica seara, are loc o noua ediție a emisiunii „Exatlon” la Kanal D. Miza jocului este speciala, dupa a anunțat Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii.