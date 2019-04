Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, liderii UE au convenit la o amanare a Brexitului pana la 31 octombrie, cu posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa mai repede din UE daca parlamentul va ratifica acordul de divort negociat de Theresa May cu UE. Parlamentarii britanici au respins deja acordul de trei ori. "Sper…

- Marea Britanie ar trebui sa foloseasca urmatoarele cateva luni pentru "a se calma si a regandi" decizia sa de a parasi Uniunea Europeana, a declarat miercuri candidatul socialist la presedintia Comisiei Europene, Frans Timmermans, in cadrul primei dezbateri televizate cu principalul sau contracandidat,…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Mii de persoane care se opun intarzierii ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.In ziua in care Marea Britanie urma sa…

- Amanarea datei de 29 martie pentru iesirea planuita a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar avea sens doar daca Londra ar anunta planuri cu ce trebuie facut dupa ce parlamentarii britanici au respins proiectul de acord privind Brexit-ul, a declarat joi, la un post de radio, eurodeputatul german…