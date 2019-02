Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi inalti responsabili din cabinetul britanic au avertizat-o pe sefa guvernului, Theresa May, ca trebuie sa accepte o amanare a Brexit-ului daca nu va se ajunge la un acord privind "divortul" de Uniunea Europeana, in caz contrar urmand sa se confrunte cu o "rebeliune" in legislativ, saptamana…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune.

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, scrie joi ziarul Guardian, preluat de Reuters. Potrivit publicatiei,…