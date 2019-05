Stiri pe aceeasi tema

- "Controversatul" Alexandru loveste din nou! "Iubeste" toate femeile din jurul sau, le face si cate un copil, dupa posibilitati, iar acum vrea apartamentul de 65.000 de euro, marele premiu al concursului "Dragoste fara secrete".

- Constiinta a inceput sa-l macine pe Alexandru, concurentul de la "Dragoste fara secrete", cel care si-a calcat pe orgolii, s-a pus in genunchi si si-a cerut iertare in fata Madalinei, femeia care ii poarta in pantece copilul.

- Alexandru de la "Dragoste fara secrete" joaca la doua capete. Dupa ce, initial, i-a dat sperante Nicoletei, iar mai apoi a decis sa spuna adevarul din viata sa, ca are acasa o concubina si o fetita care il asteapta, acum, Alexandru se joaca iar cu inima Nicoletei.

- Mama Nicoletei, controversata concurenta de la emisiunea Dragoste fara secrete, face dezvaluiri șocante despre fiica ei. Femeia are o parere foarte proasta despre Alexandru, iubitul Madalinei!

- Rasturnare de situatie la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta a recunoscut ca are un copil acasa, iar Madalina este insarcinata, acum, Alexandru a socat pe toata lumea spunand ca are o fetita si o concubina in afara competitiei.

- Dupa ce iubitul sau, Alexandru, a dat de inteles ca ar vrea sa inceapa o relatie cu Nicoleta de la "Dragoste fara secrete", dupa ce aceasta i-a transmis sentimentele ei, Madalina este dezamagita si vrea sa plece acasa.

- Se incinge atmosfera la "Dragoste fara secrete"! Doi dintre concurenti au fost surprinsi miercuri dimineata in timp ce dadeau frau liber hormonilor. Alexandru si Madalina duc relatia la un alt nivel.

- Știrea ca un grup de taximetriști din Cluj a caștigat definitiv procesul cu Uber a facut inconjurul țarii. Din pacate pentru ei și pentru avocatele lor, care s-au laudat ca "dupa 2 ani și jumatate de lupta, zi s-a caștigat batalia cea mare", decizia Curții de Apel Cluj nu e definitiva, asa cum se…