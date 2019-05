Răsturnare de situație. Încă un stat în Europa: “Am pierdut teritoriul” "Am optat sa nu continui minciuna si amagirea. Am spus tuturor: nu exista o autoritate sarba (vizibila) in Kosovo, cu exceptia spitalelor si a scolilor", a afirmat seful statului sarb. "Avem doua variante: sa normalizam relatiile convenind un acord sau sa mentinem un conflict inghetat", a spus Vucic deputatilor, majoritatea membri ai coalitiei de guvernamant. Vucic incearca o strategie de echilibru, in care urmareste mentinerea atat a aspiratiilor europene ale Serbiei, cat si a legaturilor stranse cu Rusia si China, care nu au recunoscut independenta autoproclamata in 2008 a provinciei Kosovo,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

