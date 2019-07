Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie in care actorul si muzicianul Johnny Depp (56 de ani) apare lungit pe un pat de spital, cu mana sangerand, a fost dezvaluita de tabloidul american The Blast si este una dintre probele in procesul intentat fostei sale sotii, actrita Amber Heard, pe care o acuza de defaimare.

- Ies la iveala noi detalii in cazul lui Cristian Sabou, barbatul care in 2013 a omorat o femeie din Anglia. Prins la sase ani de la oribila crima, acesta urmeaza sa fie extradat. Cea care l-a dat pe mana politistilor este chiar fosta sotie.

- Actorul Johnny Depp a depus luni, la o curte de justitie din Virginia, noi documente in procesul intentat fostei sotii Amber Heard pentru defaimare.Depp sustine ca „in timp ce amesteca amfetaminele prescrise de medic si medicamente neprescrise cu alcool, m-a lovit cu mainile si picioarele.…

- Implicat intr-un scandal de proportii cu fosta sotie, Amber Heard, Johnny Depp sustine ca aceasta nu este o victima a violentei domestice, asa cum sustine, ci agresorul. Actorul a depus luni, la o curte de justitie din Virginia, noi documente in procesul intentat fostei sotii Amber Heard pentru...

- Keith Flint, solistul trupei Prodigy, a luat droguri inainte sa moara, pe 4 martie, potrivit rezultatelor unei anchete care arata ca, deși muzicianul s-a spanzurat, probele care sa susțina ipoteza sinuciderii sunt insuficiente, potrivit bbc.com.In organismul lui Flint au fost gasite cantitați…