Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila va conduce pana la instalarea celui investit de Parlament. Viorica Dancila a precizat ca PSD nu poate da un vot de incredere „unor oameni care vin sa distruga și sa elimine toate creșterile implementate in ultimii ani". Prin urmare, social democrații nu vor vota in plenul Parlamentului…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara la Romania TV ca in opinia sa PSD nu va vota viitorul guvern liberal pentru ca ar insemna sa-si piarda cea mai importanta zestre electorala, in conditiile in care PSD a zis ca o sa voteze viitorul guvern daca semneaza ca nu taie pensiile…

- Rasturnare de situație pe scena politica inainte de moțiunea de cenzura. Doi deputați s-au intors in PSD cu o zi inainte de votul din Parlament. Este vorba de deputații de Cluj Cornel Itu și...

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila ca este impresios necesar sa mearga in Parlament pentru a cere un vot pentru restructurarea Guvernului. In replica, Dancila a spus ca nu se teme sa mearga la votul din Parlament.Citește și: Moțiunea de cenzura, runda 2 de…

- Rasturnare de situație privind criza guvernamentala. Liderii PSD și-au schimbat radical planurile. Viorica Dancila nu va mai veni cu Guvernul pentru vot in Parlament, potrivit unor surse guvernamentale.

- Rasturnare de situație privind criza guvernamentala. Liderii PSD și-au schimbat radical planurile. Viorica Dancila nu va mai veni cu Guvernul pentru vot în Parlament, potrivit unor surse guvernamentale.

- Marcel Ciolacu a afirmat, marți, ca este de parere ca restructurarea are nevoie de majoritate simpla pentru a trece in Parlament. Președintele Camerei Deputaților a invocat o hotarare a CCR in acest sens, trei puncte din Constituție și mai multe legi in susținerea argumentului sau.Intrebat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament "oricand pot aparea surprize". In plus, el anunța ca moțiunea…