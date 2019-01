Stiri pe aceeasi tema

- Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins cu o majoritate larga la jumatatea acestei luni de parlamentul britanic. Ea a spus ca a vrea sa obtina concesii legate de frontiera cu Irlanda de Nord pentru a obtine sprijinul parlamentarilor pro-Brexit din partidul sau si din mica…

- Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori in cadrul unei intalniri de luni ca intentioneaza sa supuna la vot in parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relateaza Sky News, citand surse neprecizate. Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins cu o…

- Membrii Camerei Comunelor pregatesc o motiune prin care sa amane procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar premierul Scotiei si alti lideri politici cer un nou referendum. Pana atunci, premierul Theresa May trebuie sa faca fata, miercuri, unei motiuni de cenzura depuse de opozitie.

- Premierul britanic Theresa May l-a provocat pe liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, la o dezbatere televizata in direct, la o ora de varf, cu privire la Brexit, cu cateva zile inaintea unui vot decisiv in parlament si in cadrul eforturilor de a castiga sprijin pentru acordul convenit cu Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May s-a angajat sa persevereze vineri cu proiectul sau de acord pentru Brexit in pofida opozitiei politice puternice, demisiilor din guvern si solicitarilor ca statutul ei de lider al conservatorilor sa fie pus in discutie, relateaza dpa. "Am adus ceea ce eu…

- Parlamentarii conservatori au depus numarul necesar de scrisori necesare pentru initierea motiunii de demitere a prim-ministrului britanic Theresa May, conform unei surse citata de BrexitCentral si Reuters.

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Premierul britanic Theresa May a incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana care ar conferi companiilor de servicii financiare din Marea Britanie continuitatea accesului la pietele UE dupa Brexit, a relatat joi The Times, transmite Reuters, informeaza News.ro.Negociatorii britanici…