- Doi consilieri ai premierului Marii Britanii, Theresa May, iși fac planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii țarii din Uniunea Europeana. Deși șefa cabinetului de la Londra nu este de acord cu organizarea unui nou referendum, doi consilieri ai sai se pregatesc pentru acest scenariu.…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times.

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…

- Lira sterlina a scazut joi cu aproape 2% fata dolar si euro, inregistrand cel mai amplu declin zilnic din octombrie 2016, dupa ce demisiile mai multor ministri din cabinetul condus de premierul Theresa May au reaprins temerile privind o iesire haotica a Marii Britanii din Uniunea Europeana, peste…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Liderii statelor Uniunii Europene au mentinut, cu ocazia summitului informal din orasul austriac Salzburg, presiunile asupra premierului Marii Britanii, Theresa May, cerandu-i garantii privind frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit…