- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, iar pe zi ce trece apar noi detalii terifiante. Acum, insa, un telespectator a atras atenția asupra uneia dintre inregistrarile dintre Alexandra și operatorii de la 112.

- Cazul de la Caracal este departe de a fi finalizat, iar avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, susține ca exista posibilitatea ca ancheta sa se reia de la zero ori sau parți importante din ea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament "oricand pot aparea surprize". In plus, el anunța ca moțiunea…

- PREȚURI ȚIGARI Autoritatile amana pentru ianuarie 2020 majorarea accizelor la tigarete prevazuta initial pentru luna septembrie a acestui an, reiese dintr-un proiect de modificare a Codului Fiscal publicat de ...

- Reprezentanții patronatelor din Turism au declarat pentru Edupedu.ro ca nu i-au cerut premierului Viorica Dancila ca anul școlar 2019-2020 sa inceapa cu o saptamana mai tarziu. Au cerut, in schimb pentru anul viitor, dar nu iși pot explica de ce premierul a cerut in ședința de Guvern din 31 iulie ca…

- Jean Todt, fostul șef al lui Michael Schumacher de la Ferrari, anunța ca fostul mare pilot este pe maini bune, iar cei doi urmaresc Formula 1 impreuna la televizor. "Sunt mereu atent cu ceea ce spun, dar...

- Asociatia Procurorilor a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care a explicat cum s-au intamplat lucrurile: la ce ora s-a facut apelul, cand s-a deschis dosarul penal, cand s-a aflat locatia, dar si cand s-a actionat.

- Unul dintre angajatii Ocolului Silvic Firiza a declarat, pentru presa locala, ca pestii prinsi in apele barajului Firiza si suspectati a fi piranha fac parte, de fapt, dintr-o specie infratita, dar mult mai inofensiva.