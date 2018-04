Stiri pe aceeasi tema

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

- Judecatorii Instantei Supreme dezbat, joi, cel de-al doilea termen in dosarul in care au fost trimisi in judecata, intre altii, Ion Iliescu sau Petre Roman, cel privind evenimentele din iunie 1990. Avand in vedere ca la Inalta Curte nu este spatiu suficient pentru judecarea unei cauze cu un numar atat…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Manda a precizat, marti, dupa audierea lui Tariceanu de catre Comisia SRI, ca acesta s-a referit la dosarul Microsoft, spunand ca nu a primit nicio informare de la unitatea de parchet ca a fost interceptat, aceasta parvenindu-i in ianuarie 2018, desi informatia aparuse in spatiul public.Potrivit…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, Gelu Voican-Voiculescu sunt cateva dintre personajele triste ale istoriei contemporane a Romaniei. Prea mici pentru vremurile traite, mult prea legate de trecutul lor comunist si incapabile sa inteleaga mersul istoriei, aceste personaje au murdarit cu sange…

- Parchetul General a anuntat luni ca efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale.

- Tribunalul Teleorman a decis luni intrarea in insolventa a firmei Tel Drum, desi aceasta este pe profit. Decizia nu este insa definitiva, iar apelul poate fi dat in termen de 7 zile.Procurorii DNA au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand…

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- Numarul dosarelor penale in care probele DNA sunt ”alterate”, cu alte cuvinte s-a umblat asupra lor, prin diferite mijloace tehnice sau cu ajutorul unor programe speciale, crește de la o zi la alta conform evz.ro . Primarul Catalin Chereches a depus la dosarul penal in care este judecat pentru luare…

- Chiril Lucinschi, fostul deputat din Republica Moldova, se afla in acest moment in judecata in dosarul fraudelor bancare. Ilan Șor, primarul orașului Orhei, a marturisit in instanța faptul ca i-a oferit bani inculpatului. Suma se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.

- REACTIE… Rasturnare de situatie la Freiburg! Catalin Ciolpan, huseanul acuzat ca a violat si ucis in Germania o tanara de 27 de ani, dupa cel putin o alta crima comisa in Austria, in circumstante asemanatoare, a reactionat, atacand sentinta de fond cu “Apel”, semn ca nu vrea sa stea toata viata in inchisoare.…

- „Mediamensonges” (Minciuni mass-media) este titlul unei lucrari aparute la Bruxelles in 1990, realizata de Gerald de Selys, ziarist la Radio-Televiziunea belgiana de limba franceza. El preciza ca ideea i-a venit „dupa scandaloasa mistificare a macelului de la Timisoara”. In opinia sa, minciunile despre…