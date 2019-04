Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Negreanu și-ar dori sa-și incinereze mama, anunta SpyNews. Ce avere a lasat in urma Zina Dumitrescu si cine o va mosteni. Surpriza de proportii Cu toate acestea, trupul neinsuflețit al Zinei Dumitrescu ar urma sa fie depus azi la capela, pentru ca toți cei dragi sa apuce sa-și…

- Un adevarat scandal s-a iscat dupa ce pe internet a aparut o informatie potrivit careia un invatator ar fi corectat gresit tema unui elev. Dar se pare ca parintele care a pornit acest scandal ar fi scos din context anumite informatii. Dovada a fost prezentata de un alt cadru didactic. Redam postarea…

- Jussie Smollet, celebrul actor in "Empire", a fost atacat la sfarsitul lunii ianuarie, in plina strada, in Chicago. A ajuns la spital unde a primit ingrijiri medicale, iar acum, lucrurile au luat o intorsatura neasteptata. Se pare ca actorul si-a inscenat singur totul!

- Barbatul acuzat ca a practicat fara drept stomatologia in comuna Gruiu, caruia politiștii i-au perchezitionat sambata locuinta, respinge acuzatiile si precizeaza ca sotia sa este stomatolog, iar cabinetul este functional din 1992.Vezi și: Incepe judecata la CSM: Cristina Tarcea, sefa Curtii…

- Informații de ultima ora in lumea mondena! Celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu a ajuns de urgența la spital! Medicul Ioan Casian a spus totul despre starea de sanatate a Zinei Dumitrescu, in direct, la „Agenția VIP”. „A venit salvarea, a fost adusa la spitalul Elias, unde a fost investigata și…

- Colegiul Medicilor Bucuresti precizeaza ca nu a fost inregistrata nicio reclamatie de la nicio persoana in cazul falsului medic Matteo Politi care a operat in mai multe clinici desi absolvise doar opt clase.„La Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) nu a fost inregistrata nicio…

- Rasturnare de situatie in cazul retetei pe care Adriana Bahmuteanu a aratat-o la TV si sustinea ca pe ea este diagnosticul lui Silviu Prigoana. Barbatul are cu totul o alta parte de adevar si a spus totul in direct la "Agentia VIP".

- Rahaf Mohammed al-Qunun, in varsta de 18 ani, a renuntat la religia islamica si a fugit din Arabia Saudita in Thailanda, acolo unde spera ca cineva sa o salveze si sa ii ofere azil intr-o tara, pentru a primi protectie.