Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de imigratie al Thailandei a informat ca femeia saudita care si-a parasit familia in weekend va primi sedere temporara in tara, scrie BBC, relateaza News.ro.Oficialii thailandezi au incercat sa o trimita inapoi pe Rahaf Mohammed al-Qunun, in varsta de 18 ani, in Kuweit, acolo unde se…

- Inca o persoana a fost retinuta in dosarul celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in septembrie in timp ce se aflau la o terasa din centrul Brailei, potrivit Inspectoratului de...

- Lovitura de teatru in cazul tabloului de Picasso pe care o romanca stabilita in Olanda spune ca l-a gasit intr-o padure din judetul Tulcea. A fost o farsa pusa la punct de doi producatori de teatru din Belgia, a aflat televiziunea olandeza de stat. Producatorii de teatru belgieni au ingropat la sfarsitul…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.

- Un accident de circulatie s-a produs azi-noapte, in jurul orei 01.00, pe raza orasului Viseu de Sus. Un tanar de 22 de ani, care conducea un moped, intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei de mers, s-a lovit de parapetul metalic de pe marginea partii carosabile, iar apoi s-a…

- La o zi de la moartea legendarului sportiv Ilie Balaci, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca vor avea loc controale la spitalul din Dolj și, de asemenea, vor fi cerute și inregistrarile apelurilor telefonice de la 112.

- Autoritatile din Arabia Saudita au recunoscut, dupa ce negasera initial, ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a murit in consulatul din Istanbul. Totodata a fost anuntat si faptul ca doi inalti oficiali au fost concediati in urma acestui...