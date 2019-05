Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Mara, tanarul care a huiduit-o pe Viorica Dancila, sambata la Hunedoara, strigand "Rușine!” și „Doamna Dancila, cea mai docila!”, este membru al organizației USR Hunedoara. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu a fost amendat de catre Jandarmerie, ci a primit doar un avertisment.Citește…

- Viorica Dancila s-a incurcat din nou in declaratii, in timpul vizitei efectuate sambata, 4 mai, la Hunedoara. Un tanar a fost sanctionat pentru ca i-a strigat „Rusine!”, in timp ce un grup de protestatari a fost tinut la distanta de catre jandarmi.

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa. „Rusine!", „Viorica Docila!", „Doamna Dancila, cea mai docila!",…

- Viorica Dancila s-a incurcat din nou in declaratii, in timpul vizitei efectuate sambata, 4 mai, la Hunedoara. Un tanar a fost sanctionat pentru ca i-a strigat „Rusine!”, in timp ce un grup de protestatari a fost tinut la distanta de catre jandarmi.

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o...

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa, transmite Digi24.ro. Rușine!”, „Viorica Docila!”, „Doamna Dancila,…