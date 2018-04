Răsturnare de situație în cazul spionului Skripal. Britanicii se fac de râs Seful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, a declarat marti- intr-un interviu acordat postului de televiziune Sky News - ca acest centru nu a putut sa dovedeasca faptul ca agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otravit luna trecuta spionul rus Serghei Skripal provine din Rusia, relateaza AFP si Reuters.



'Am reusit sa stabilim ca este vorba despre Noviciok, sa identificam ca este un agent neurotoxic de tip militar', a declarat Gary Aitkenhead, directorul executiv al Laboratorului pentru Aparare, Stiinta si Tehnologie din Porton Down (Marea… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

