Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare nu cred ca cetateanul roman retinut este autorul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, afirma Theodor Atanassov, seful Politiei din orasul Ruse, in timp ce surse din cadrul Politiei romane au transmis pentru MEDIAFAX ca romanul va fi eliberat.

- Romanul suspectat de moartea jurnalistei Victoria Marinova din Bulgaria va fi eliberat. Politia din Bulgaria a anuntat ca romanul nu este suspect de crima, insa alibiul sau va fi verificat amanuntit. Romanul retinut in cazul asasinarii jurnalistei Victoria Marinova va fi eliberat Theodor Atanassov,…

- Un cetatean roman de origine ucraineana a fost retinut in cazul jurnalistei Victoria Marinova ucisa in Bulgaria. Potrivit sefului politiei din orasul Ruse, Teodor Atanasov, acesta are alibi si nu este considerat suspect in cazul comiterii crimei.

- Un cetatean roman cu pasaport moldovenesc este principalul suspect al politiei bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orasul Ruse. Potrivit informatiilor neconfirmate ale postului public de radio din Bulgaria, este vorba despre un cetatean roman…

- Un cetatean roman cun pasaport moldovenesc este principalul suspect al politiei bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orasul Ruse, anunta ziarul bulgar Dnevnik.

- Un cetațean roman cun pasaport moldovenesc este principalul suspect al poliției bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orașul Ruse, anunța ziarul bulgar Dnevnik. Femeia de 30 ani, a fost batuta, violata și strangulata ziua in amiaza mare, in…

- Poliția a reținut un suspect in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, care a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse in weekendul trecut, spun surse guvernamentale, relateaza Reuters.