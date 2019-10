Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator in Maramureș. Un padurar a fost impușcat mortal, cel mai probabil de hoții de lemne. Vezi de cine a fost sunat inainte de a muri Miercuri seara, intr-o padure dintre localitațile Rogoz și Lapușul Romanesc, a fost gasit decedat un barbat in varsta de 30 de ani. S-a constituit echipa…

- Apar noi informatii in cazul crimei petrecute in padurea dintre Rogoz si Lapusul Romanesc, unde a fost gasit trupul padurarului de 37 de ani. Potrivit unor surse, doi suspecti sunt in acest moment audiati. Nu se stie daca ei l-au impuscat pe padurar. Stire in actualizare

- Medici de la INML sunt audiati, luni, la sediul IGPR, in dosarul de la Caracal, in legatura cu modul in care au fost efectuate expertizele privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui...

- Cazul crimelor de la Caracal devine tot mai complicat dupa anchetatorii au descoperit doi martori cheie in privința faptelor comise de Gheorghe Dinca! Unul dintre ei a facut o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat și poate schimba complet cursul anchetei!

- Tanara al carei nume a fost asociat cu trupul neinsuflețit ce a fost gasit sfașiat de caini pe un camp aflat in apropierea municipiului Tecuci din județul Galați traiește. Femeia, care a fost data disparuta, a scris un mesaj pe platforma de socializare Facebook, negand ipoteza ca acele ramașițe umane…

- Rasturnare de situație in cazul accidentului mortal din Maramureș. Vezi ce s-a intamplat cu șoferul vinovat UPDATE: Tanarul implicat in producerea accidentului de circulație de pe raza orașului Targu Lapuș, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața, a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza a fi…

- Printre probele stranse de anchetatori pana acum din locuinta si masina lui Gheorghe Dinca se numara si o geanta mica, albastra, despre care se credea ca este a Alexandrei Macesanu. Surpriza insa, parintii fetei spun ca acest lucru nu ar fi adevarat.

- Rasturnare de situație in cazul lui Gheorghe Dinca. Barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente disparute in Caracal, ar fi fost adus la Spitalul Jilava pentru alte motive decat analizele medicale.