Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca motiunea de cenzura va trece si ca premierul Viorica Dancila isi face "singura curaj" in conditiile in care, in prezent, opozitia este mai numeroasa, scrie Agerpres. "Calculele sunt facute. Insa, dupa cum vedeti, fiecare pare sa aiba…

- "Este pe muchie de cutit si se negociaza om la om. Saptamana trecut am spus ca vad opozitia avand un pas in fata, dar acum senzatia este ca se simte un oarecare reflux. Momentul initial, bun pentru opozitie, pare sa se fi oprit. In primul rand pentru ca nu se stie ce se va intampla dupa motiune,…

- Moțiunea de cenzura la adresa guv. V Dancila a fost prezentata in Parlament Foto: Agerpres. Motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Viorica Dancila a fost citita joi, 3 octombrie, în plenul reunit al Parlamentului. Documentul initiat de liberali este sustinut de parlamentari USR,…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor in care a fost citita motiunea de cenzura a aratat o sala aproape goala, interesul pentru text fiind minim. Pe coridoare au continuat negocierile, fiecare vot parand a fi supus unei licitatii – cine ofera mai mult caștiga. Motiunea de cenzura a fost…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL si intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” noteaza ca Guvernul Dancila poate sa fie numit guvernul sanselor ratate pentru Romania, reproseaza Guvernului lipsa investitiilor in infrastructura, sanatate si educatie, faptul…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…

- Este scandal in PNL, dupa ce mai multi lideri ai partidului se opun acestui demers pe motiv ca nu acum nu ar fi momentul depunerii unei motiuni. Cei de la PNL spun ca isi doresc sa aiba 234 de semnaturi pe lista, chiar in momentul depunerii moțiunii de cenzura, insa au decis ca vor astepta…

- Fostul premier, Adrian Nastase, susține ca in cazul de la Caracal se bate pasul pe loc, iar in fiecare zi apare cate ”o rasturnare de situație”. Nastase considera ca era necesar sa se adopte trei masuri clare, iar apoi Romania sa se concentreze pe restul problemelor importante care exista in țara.Citește…