Răsturnare de situație în cazul morții SUSPECTE a judecătorului Stan Mustață - Anunțul făcut de avocatul magistratului Desfașurare neașteptata in ancheta deschisa dupa moartea judecatorului Stan Mustața, care s-a stins din viața dupa ce a fost mutat intre mai multe penitenciare. Jurnalul in care judecatorul Stan Mustața iși nota pațaniile din detenție a disparut. Anunțul a fost facut chiar de avocatul fostului magistrat. "Era un caiet in care facea un soi de scriere a etapelor prin care domnia sa a trecut, a ultimei perioade in care au existat o sumedenie de nereguli pe care urma sa le devoaleze in momentul in care se elibera condiționat. Insa acest caiet memorii la care lucra a disparut cu desavarșire.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

