- Poliția britanica a facut prima arestare in cazul morții fotbalistului argentinian Emiliano Sala. Autoritațile au refuzat sa ofere prea multe informații despre suspect, un barbat in varsta de 64 de ani. Ce acuzații i s-au adus?

- Dosar penal dupa moartea afaceristului Florian Walter. Fiul acestuia a depus o plangere penala cu acuzația de omor calificat, susținand ca acesta a primit amenințari cu moartea inainte de deces. Mai...

- Keith Flint, solistul trupei Prodigy, a luat droguri inainte sa moara, pe 4 martie, potrivit rezultatelor unei anchete care arata ca, deși muzicianul s-a spanzurat, probele care sa susțina ipoteza sinuciderii sunt insuficiente, potrivit bbc.com.In organismul lui Flint au fost gasite cantitați…

- Profesorul Beliș, un reputat medic legist, a facut declarații uimitoare despre moartea lui Razvan Ciobanu. Plecand de la comunicatul oficial al Parchetului, profesorul a declarat cum au fost leziunile cauzatoare de...

- Rasturnare de situație in cazul batranei din localitatea Leurda, județul Gorj, care a fost concediata dupa ce a aparut la TV. Astfel, la o zi dupa ce conducerea unitații de invațamant a decis sa o concedieze pe femeia care era angajata la varsta de 83 de ani, acum hotararea a fost revocata.

- Rasturnare de situatie in cazul lui Gabriel Tamas. Desi, initial, judecatorii au decis ca acesta sa fie arestat la domiciliu, ei bine lucrurile s-au schimbat. Fotbalistul ramane in arest pentru inca 48 de ore, dupa ce Politia israeliana a facut apel.

- Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, in cazul caruia instanta a hotarat sa fie plasat in arest la domiciliu, va ramane totusi in arest, politia contestand decizia de miercuri, relateaza gsp.ro.Potrivit sursei citate, politia a facut apel la sentinta initiala, insa initial nu a avut…