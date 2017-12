Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o dubla sinucidere, a spus procurorul de caz al deceselor suspecte din Iași. Luni seara, directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. ‘Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si in cursul…

- Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia pe fondul geloziei, dupa care s-a spanzurat de o grinda. Pe de alta parte, prietenii celor doi soti spun ca nu inteleg cum s-a putut intampla tragedia, insa recunosc ca Bogdan si Anda…

- Rasturnare de situatie in cazul tragediei din ziua de Craciun, cand sotii Maleon au fost gasiti morti in casa! Dupa efectuarea necropsiei, procurorii merg pe varianta unei duble sinucideri. Seara trecuta a fost efectuata necropsia in cazul sotilor Maleon. Procurorii spun ca pe trupurile celor doi nu…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. "Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri…

- Principala ipoteza a anchetatorilor este ca directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si-ar fi ucis sotia din cauza geloziei, dupa care s-ar fi sinucis, spun surse din randul anchetatorilor.Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat…

- Ies la iveala amanunte tulburatoare ale crimei din Iasi. Mesajul sotiei directorului Bibliotecii Universitare din Iasi e unul halucinant. Parca si-ar fi prevestit moartea. Aceasta a fost ucisa in casa si din primele indicii ale anchetatorilor a fost asasinata de propriul sot, apoi acesta s-a sinucis.…

- In primul rand, Anda Maleon era foarte activa pe Facebook. Publica multe fotografii din vacanțele in care mergea, dadea check-in de la teatru și din alte locuri unde se ducea, mai scria cate un banc, dar niciodata nu posta poze in care sa apara cu soțul ei, profesorul Bogdan Maleon. Acest lucru putea…

- Mediul academic din Iasi este in stare de soc, dupa ce a aflat vestea mortii profesorului universitar Bogdan Maleon si a sotiei sale. Anchetatorii exclud varianta ca cei doi sa fi fost omorati de o a treia persoana si cred ca profesorul si-a ucis sotia, apoi s-a spanzurat.

- Bogdan Maleon, directorul Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, a fost gasit mort langa sotia sa, care zacea, la randul ei, fara suflare. Din primele informatii, se pare ca barbatul si-ar fi ucis nevasta intr-un moment de furie, dupa o discutie aprinsa ca urmare a unui apel telefonic primit…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti luni seara morti in casa. Barbatul era spanzurat de o grinda, iar femeia era intinsa pe jos in aceeasi camera. Surse judiciare sustin, citate de News.ro, ca este luata in calcul varianta conform careia acesta si-ar…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, scrie Adevarul. Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“, iar in acelasi an a fost numit director…

- Tot Iasul este in soc dupa ce directorul BCU si sotia sa au fost gasiti morti in casa in prima zi de Craciun. De-a dreptul cutremuratoare este banuiala ca Bogdan-Petru Maleon si-ar fi ucis nevasta, dupa care s-ar fi spanzurat. Mesajele de condoleante curg pe internet, dar sunt destul de rezervate. Nimeni…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, a anuntat, luni, pe Facebook, ca a depus o plangere la Politia Capitalei in legatura cu construirea ilegala, fara consultarea cetatenilor si fara anunt, a unui patinoar in Parcul Romniceanu, arie protejata. „Incep prin a va ura…

- BZI scrie ca scandalul ar fi pornit de la un apel telefonic. Acesta ar fi declanșat toata nenorocirea. Nu se cunosc alte detalii. Deși totul pare desprins dintr-un fim polițist, nu este exclusa varianta unui dublu asasinat. Chiar daca nu sunt indicii clare spre un astfel de incident, varianta…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, în vârsta de 42 de ani, si sotia sa, în vârsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, în casa, luni seara.

- Mama celor doi gemeni de zece ani, a povestit pe Facebook ca baieții ei au fost agresați și umiliți de o invatatoare pensionara care i-a tinut locul titularei. ”Imi lovește copilul bolnav de epilepsie cu o rigla și-l trage bine de urechi. Motivul: nu a terminat 10 exerciții la matematica,…

- Barbatul care l-a ranit cu sabia pe politistul din Suceava sustine in continuare in fata anchetatorilor faptul ca a crezut ca este atacat de rivalii care vor sa-l omoare.Mai mult, avocatul sau sustine faptul ca polițiștii nu ar fi respectat procedurile in astfel de cazuri, iar cel puțin o parte dintre…

- Barbatul care l-a ranit cu sabia pe politistul din Suceava sustine in continuare in fata anchetatorilor faptul ca a crezut ca este atacat de rivalii care vor sa-l omoare.Mai mult, avocatul sau sustine faptul ca polițiștii nu ar fi respectat procedurile in astfel de cazuri, iar cel puțin o parte dintre…

- In contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic Ministerului Justitiei, deputatul PSD Liviu Pleșoianu iese la rampa intrebandu-se retoric, intr-o postare pe Facebook, „de ce nu sunt proteste „#” in Franța chiar…

- Starea lui Ciprian Sfichi polițistul, ranit marți dimineața in timpul unei misiuni la Radauți s-ar fi imbunatațit, acesta putand ține in mana un telefon pentru a le auzi vorbind pe fetițele sale.

- Cunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a scris pe pagina sa de Facebook ce s-ar fi intamplat inainte cu o seara de moartea actritei Stela Popescu. „Stire bomba!!!!! Aflu ca, de fapt, doamna Stela Popescu nu a fost la Gala Femeilor de Succes ci a fost dezinformata si atrasa la o „copie” ! In plus, ca…

- Cristina Stamate a incetat din viata la doar patru zile de cand a murit buna ei prietena, Stela Popescu, dupa o grea suferinta. Daca multi au spus ca actrita acuza grave afectiuni cardiace, ei bine, exista voci care merg pe ideea ca artista ar fi fost macinata si de o maladie necrutatoare!

- Potrivit purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Drachiciu, accidentul rutier a avut loc la iesire din municipiul Buzau, pe DN 2-E85, in coliziune fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. "In accident au fost mai multe victime. Cinci persoane…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca unui militar care participa la Muzeul Judetean Arges din Pitesti la repetitiile pentru 1 Decembrie i s-a facut rau. Un echipaj SMURD care se afla in zona a intervenit imediat, militarul suferind o lipotimie.…

- Vasile Morar si multe alte figuri ale teatrului romanesc se afla, in acest moment, la Teatrul de Revista Constantin Tanase, pentru a face pregatirile pentru inmormantarea actritei Cristina Stamate.

- Alexandru Arșinel nu poate sa treca peste moartea partenerei sale de scena și prietena lui apropiata de o viața, Stela Popescu. Actorul a facut o dezvaluire incredibila despre ultimele clipe din viața ei.

- Lumea artistica din Romania a fost cutremurata, in decurs de numai cateva zile, de moartea a doua mari actrițe. Joi, aproape de ora 16:00, STIRIPESURSE.RO informa, in premiera in presa, ca Stela Popescu a incetat din viața. Azi, și Cristina Stamate a murit, dupa o crunta boala, fiind internata chiar…

- „Zborul Wizz Air W6 3606 de la Londra Luton spre Suceava, din 24 noiembrie, a fost redirectionat catre Iasi din cauza cetii dense de la aeroportul de destinatie. Pasagerilor li s-a oferit transport intre cele doua aeroporturi. Cum conditiile meteo nu s-au imbunatatit, zborul Wizz Air W6 3605 de…

- Gest socant al unui om al bisericii dintr-o comuna doljeana. Preotul a lasat un bilet de adio, in care le-a cerut scuze tuturor, inclusiv celor doi copii ai sai si a ales sa-si puna capat zilelor.

- La cateva zile de la tragica moarte a afaceristului din Falticeni, in care fata cea mica este principalul suspect, ies la iveala detalii tulburatoare. Cealalta fata a afaceristului Viorel Carnareasa a scris un mesaj emotionant pe Facebook.

- "Cine stie ce se va intampla peste trei ani. Maine e un meci amical, de prietenie, am fost initiatorul acestui joc, am luat legatura cu Federatia. Mi-am dorit mult sa intalnesc Romania, daca nu am putut antrena, macar sa o confrunt. Stiti foarte bine ca am fost eliminat de la echipa nationala,…

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- Peste 11.000 de oameni au anuntat pe Facebook ca vor participa la protestul de duminica seara din Bucuresti. ”Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars catre Casa Poporului”, se anunta pe pagina evenimentului. Proteste sunt anuntate in mai multe orase din Romania,…

- Investigatia in cazul dublului asasinat de la Targoviste i-a pus pe jar pe anchetatori. Scenariile se schimba, apar ipoteze peste ipoteze, peste 40 de posesori de arme de vanatoare au fost audiati si verificati, iar duminica, la inmormantarea fostului consilier Gheorghe Ifrim, un barbat a fost ridicat…

- Tromboembolism pulmonar dupa un preinfarct dus pe picioare. Aceasta ar fi cauza pentru care polițistul buzoian Catalin Motoașca, in varsta de 35 de ani, a decedat ieri, in secția de Terapie Intensiva – Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența Buzau. [...] citește mai mult Post-ul O prima ipoteza…

- Potrivit Centrului Infotrafic, luni, pe autostrada A1, se vor executa lucrari de reparatii, iar circulatia va fi redirectionata de pe banda a doua pe prima, astfel: pe sensul de mers Sebes– Sibiu, intre kilometrul 275+500 de metri si 275+830 de metri, pana la ora 18.00; pe sensul de mers Deva –…

- Potrivit anchetatorilor, adolescentul s-ar fi intalnit, la finele saptamanii trecute, cu prietena sa, in varsta de 15 ani, in zona Podu Ros din Iasi. Cei doi s-ar fi certat, iar tanarul a scos un cutit si a injunghiat-o in picior, provocandu-i o rana superficiala. Dupa o ora, pe…

- Cel de-al treilea cutremur a avut loc la ora locala 14.00, la o adancime de 140 de kilometri. Primul seism, cu o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, a avut loc la ora locala 03.38, producandu-se la o adancime de 128,5 kilometri. Cel de-al doilea cutremur, cu o magnitudine de 2,3 pe scara…

- Accidentul a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu, in zona Metro, la iesirea din Bucuresti catre Autostrada 1. Potrivit martorilor de la fata locului, cele doua persoane ar fi incercat sa traverseze neregulamentar strada, iar soferul unui autoturism care se deplasa pe bd. Iuliu Maniu dinspre…

- Dincolo de calificarea in finala, cele doua jucatoare au, ambele, miza importanta din punct de vedere al pozitiei in clasamentul mondial. Cu o victorie, Simona Halep ar depasi-o pe Garbine Muguruza si isi poate asigura chiar si numarul unu mondial - in functie de rezultatul scos de Elina Svitolina,…

- Incidentul a avut loc in Muzeul "MuSa di Salo", situat pe malul Lacului Garda, la periferia orasului italian Brescia. In cadrul expozitiei "Muzeul nebuniei, de la Goya la Bacon", era expusa o pictura fara titlu realizata de fostul dictator german Adolf Hitler. Printre persoanele…

- "In aceasta noapte a decedat Ion Iliescu. Motivul morții este incredibil" - a fost titlul articolului care a umplut Facebook. In realitate, este vorba despre un fake news, cu menirea de a strange cat mai multe vizualizari. Site-ul care a publicat respectiva informație falsa, la o simpla cautare…

- Prefectul Marian Serbescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionant de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice: "Ii vedem dimineata in tramvai, cu o sacosa goala in mana, mergand la piata sau dimpotriva, cu o sacosa plina de acte medicale, indreptandu-se spre vreun spital. Ii vedem tarsaindu-si…

- Un cercetator stiintific din Iasi, doctor in istorie, a luat zilele trecute prima sa amenda ca biciclist. Marius Chelcu i-a explicat politistului absurdul situatiei si a contestat sanctiunea. Motivul: potrivit Codului rutier, deplasarea pe carosabil pe o portiune de drum prevazuta cu pista pentru biciclete. …