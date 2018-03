Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 82 de ani din localitatea constanteana Poarta Alba a ajuns la sfarsitul saptamanii trecute la Spital dupa ce a sustinut ca a fost agresat si injunghiat. Potrivit IPJ Constanta, in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Postului de Politie Poarta Alba si a examinarii medico…

- Presa din Italia prezinta o noua varianta a cauzei decesului lui Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei. Fundasul a fost gasit fara suflare in camera sa de hotel din Udine, unde toscanii urmau sa joace, in Serie A, cu Udinese.Rai Sport prezinta o noua ipoteza a decesului subit al lui Astori,…

- RAI Sport susține ca decesul capitanului Fiorentinei nu ar fi consecința unui stop cardiac. ”Dupa poziția in care a fost gasit corpul fara viața, moartea ar fi putut fi cauzata de o problema la creier”. Stop-cardiorespirator in somn la doar 31 de ani? Conform specialiștilor in medicina, un…

- Initial, s-a spus ca Iulian Dumitras a plecat din club fara sa loveasca pe nimeni. Imaginile spun insa altceva. In inregistrare se vede cum politistul il loveste cu piciorul in gura pe Radu Holban, care acum se afla dupa gratii pentru tentativa de omor.

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Agresorii sustin cu tarie ca sunt nevinovati si ca politistii de frontiera au intrat fara mandat dupa miezul noptii pe o proprietate privata. Ba mai mult, acestia sustin ca ar fi fost batuti de agentii politiei de frontiera. Drept dovada, ei au furnizat fotografii si imagini video realizate…

- La sfarsitul anului trecut, Catrinel Sandu a anuntat ca se desparte de sotul sau, alaturi de care are doi copii. Intre timp, au aparut zvonuri ca Gabi Trifu ar fi dus o viata dubla in S.U.A, acolo unde ambii sunt mutati de foarte mult timp. Fostul tenismen ar fi inselat-o pe „bebelusa”, iar ea nu a…

- Cele mai noi informatii in cazul lui Bogdan Dumitrescu, politistul din Olt impuscat in cap, scot din discutie varianta sinuciderii. Se pare ca cea care a tras cu pistolul este chiar iubita lui. Conform unor surse din cadrul IPJ Olt, arma cu care s-a ranit politistul nu era cea de serviciu, barbatul…

- Potrivit IPJ Olt, in cursul acestei nopti, in jurul orei 00.54, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel unic de urgenta SNUAU 112, de catre un barbat de 38 ani, din municipiul Slatina, judetul Olt, cu privire la faptul ca acesta a fost sunat de catre o tanara de…

- Un nou scenariul despre asasinarea lui Kim Jong-nam iese la iveala. Se pare ca fratele liderului nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi intalnit cu un agent americano-coreean cu cateva zile inainte de a fi asasinat, pe 13 februarie 2017, in aeroportul din Kuala Lumpur.

- Mirabela Dauer a trecut prin clipe dificile, dupa ce medicii i-au gasit o formatiune cancerigena incipienta la nivelul unui rinichi. Sfatuita de specialisti, cunoscuta cantareata s-a operat de urgenta luni, 29 ianuarie, in timpul careia i s-a extirpat atat tumora, cat si rinichiul. La o zi dupa interventia…

- Croatul Antun Palici, cel care a fost la un pas sa se intoarca la Dinamo in aceasta iarna, ar putea ajunge intr-o destinatie neasteptata, fiind dorit insistent in Israel. Conform surselor GSP.ro, mijlocasul de 29 de ani se afla in tratative avansate cu Bnei Sakhnin, locul 9 din prima liga din Israel.…

- Scandalul pornit de la scenele filmate intr-un mall din București se adancește. Tudorel Manolache, tatal femeii reținute de polițiști, a declarat ca aceasta ar fi “batuta rau” și ca urmeaza sa mearga la IML.

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- Politistii din Brașov au reținut și identificat suspecții in evenimentelor neplacute petrecute vineri noaptea, cand un barbat a fost omorat cu sange rece intr-un imobil din municipiul reședința.

- A parasit locul accidentului, dar a fost depistat rapid de politisti: Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Politistii ieseni au demarat, pe 15 ianuarie, o ancheta dupa ce o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca ar fi fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Ia...

- Solista formatiei "The Cranberries" trecea printr-o perioada dificila si se lupta cu depresia, spun prietenii artistei. Acestia au facut declaratii noi care ar putea duce la dezvaluirea adevaratei cauze a decesului cantaretei. In varsta de 46 de ani, Dolores O'Riordan a fost gasita moarta luni, intr-un…

- Deportivo la Coruna nu se va desparți de Florin Andone (24 de ani) in aceasta iarna. "Președintele ne-a liniștit pe toți la antrenament. Nu exista nicio oferta de transfer. Am avut oferte, dar acum nu și e normal in actuala situație. Nu vreau sa plec, ci doar sa joc. Nu pot fi fericit daca stau pe…

- Rasturnare de situație in cazul profesorului Mihai Lucan dupa acuzații dure și audieri pe banda rulanta in speța in care este anchetat. Potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, anchetatorii care au divulgat presei stenograme cu inregistrari, documente și date din dosar pentru a determina arestarea prof.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE...

- Cazul politistului pedofil care si-a batut joc de doi copii intr-un lift din Drumul Taberei a lasat perplexa o tara intreaga. Abia astazi s-a aflat ca monstrul cu chip de om era si angajat al politiei. Politistul blogger, Marian Godina s-a implicat si el in acest caz, iar la putin timp dupa prinderea…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in lift, intr-un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti. Barbatul, care lucra in cadrul Brigazii Rutiere, si-a recunoscut faptele si a fost retinut pentru 24 de ore.

- Apar date noi in ancheta din cazul tragediei familiei Maleon. Anchetatorii au vizionat inregistrarile de pe toate camerele care au vedere spre casa celor doi. Astfel, polițiștii au ajuns la concluzia ca in ziua fatidica acestia nu au ieșit din casa, excepție a facut doar barbatul care a plecat timp…

- Ies noi detalii despre cazul soților Maleon, gasiți spanzurați in casa chiar in ziua de Craciun! Conform celor mai noi informații, Bogdan Petru Maleon ar fi avut o relație extraconjugala.Camerele de supraveghere au surprins un alt detaliu in cazul soților Maleon. Bogdan Petru Maleon, inainte…

- Cazul sotilor Maleon din Iasi a socat o tara intreaga, cei doi fiind gasiti morti. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi continua ancheta, mai multi martori urmand a fi audiati in perioada urmatoare.

- Un adolescent de 17 ani din comuna Hirlau, județul Iași, le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama și apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei.

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri, 3 ianuarie 2017, sentinta definitiva in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre Consiliul Judetean Timis, din perioada in care echipa era patronata de Marian Iancu.

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- “Politistii au fost sesizati astazi dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN18 in Viseu de Sus. In urma verificarilro s-a stabilit ca un tanar de 21 ani, conducea un autoturism si intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila prin stanga si…

- Anda Maleon a lucrat in domeniul agriculturii. Sotii Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti morai luni seara, de Craciun. Procurorii au stabilit ca cei doi soti s-au sinucis, la diferenta de cateva ore unul de altul. Rezultatul necropsiilor au fost trimise catre Parchet, iar in raportul medicilor legisti…

- Din documente se arata ca tatal și fratele femeii erau tutorii legali ai acesteia, insa aceștia au scapat-o de sub supraveghere. Citeste si Parintii criminalei de la metrou au viata grea. Ce se intampla cu ei dupa ce fiica lor a socat cu fapta sa o lume intreaga Deocamdata, in…

- Magdalena Șerban, femeia care a comis oribila crima de la metrou impingand o tanara pe șinele metroului, ar putea scapa de toate acuzațiile. Avocații acesteia au depus la Parchet mai multe documente din perioada in care femeia locuit in Spania, documente prin care se arata ca aceasta are mari problemele…

- Fostul director al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta Constantin Chera si fostul sef al Directiei Judetene pentru Cultura, Virgil Lungu au fost achitați, dupa ce in prima instanța fusesera trimiși in judecata pentru fapte de coruptie, mai exact abuz in serviciu.

- Mirabela Cristian a fost gasita pe data de 13 octombrie fara suflare, langa A2. Mama acesteia a aflat de moartea fiicei sale abia dupa sase zile de la tragicul eveniment. In prezent, moartea ramane invaluita in mister, fara a sti daca a fost sau nu sinuciere, insa anchetatorii au aflat un lucru esential…

- Rasturnare de situație in cazul dublei sinucideri de la Iași. Analizele efectuate de specialiștii de la medicina legala, soții Maleon erau beți in momentul in care și-au pus capat zilelor.

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Rasturnare de situatie in cazul tragediei din ziua de Craciun, cand sotii Maleon au fost gasiti morti in casa! Dupa efectuarea necropsiei, procurorii merg pe varianta unei duble sinucideri. Seara trecuta a fost efectuata necropsia in cazul sotilor Maleon. Procurorii spun ca pe trupurile celor doi nu…

- RASTURNARE DE SITUATIE in cazul crimei de la metrou. Magdalena Serban a facut dezvaluiri uluitoare Magdalena Serban se afla in arest preventiv in urma deciziei Curtii de Apel Bucuresti. In timpul procesului, acuzata a prezentat o serie de documente care ar putea schimba decizia judecatorilor in acest…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a respins luni, 18 decembrie, amendamentul la legea bugetului de stat pe 2018 care cresterea cota din impozitul pe venit destinat unitatilor administrativ teritoriale (UAT) de la 71,5% la 100%. Comisiile parlamentare reunite de buget-finante…

- Rasturnare de situație in cazul romancei de 19 ani care a gost gasita de tatal ei spanzurata. Se pare ca nu faptul ca a ramas fara loc de munca ar fi adevaratul motiv pentru care a decis sa iși puna capat zilelor.

- Rasturnare de situatie in cazul tentativei de omor de la metrou! Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care a raspuns apelului facut de tatal primei victime. Potrivit Antena 3, se pare ca operatoarea nu si-ar fi respectat atributiile…

- Starea lui Ciprian Sfichi polițistul, ranit marți dimineața in timpul unei misiuni la Radauți s-ar fi imbunatațit, acesta putand ține in mana un telefon pentru a le auzi vorbind pe fetițele sale.

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucoș, a declarat, joi, la Antena 3, ca cei doi protestatari care susțin ca au fost loviți de mașina parlamentarului Terea au sarit de fapt in fața mașinii...