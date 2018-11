Stiri pe aceeasi tema

- Crima? Familia lui Constantin Toma nu crede in sinuciderea tanarului. Mama și surorile modelului masculin nu accepta ideea ca acesta și-a pus ștreangul de gat. In exclusivitate pentru Ziarul de Ploiești, Rachael Toma, sosita in Romania vineri noapte, din Zambia, impreuna cu fetele ei – Elena…

- Mama modelului Constantin Toma lanseaza acuzații grave dupa moartea acestuia. Ea este de parere ca nu a fost vorba despre sinucidere, ci despre crima. Sunt acuzații grave lansate de femeia sosita, vineri noapte, tocmai din Zambia. Mama lui Constantin Toma nu a venit singura in Romania. Femeia este insoțita…

- Constantin Toma s-a sinucis in propria locuința din Bucov, Prahova. Modelul in varsta de 24 de ani a colaborat de-a lungul timpului cu Catalin Botezatu și a fost gasit fara suflare in holul vilei sale in jurul orei 6 dimineața. Constantim Toma s-a sinucis in urma unei depresii de care suferea…

- Constantin Toma, un fost manechin al lui Catalin Botezatu, s-a sinucis la doar 24 de ani. Tanarul a fost gasit mort in locuința sa din Ploiești. Constantin Toma avea toata viața inainte și toate atuurile pentru a atinge apogeul succesului, insa se pare ca voința sa a fost cu totul alta. Tanarul trecea…

- Constantin Toma , de 24 de ani, s-a sinucis intr-o casa din comuna prahoveana Bucov. Tanarul era in depresie de mai multa vreme de trei ani, dupa ce tatal sau originar din Zimbabwe a murit, potrivit . realitateadeprahova.net. Conform presei ...

- Constantin Toma s-a sinucis in propria locuința din Bucov, Prahova. Modelul in varsta de 24 de ani a colaborat de-a lungul timpului cu Catalin Botezatu și a fost gasit fara suflare in holul vilei sale in jurul orei 6 dimineața

- Constantin Toma, un fost model de doar 24 ani, care a colaborat cu Catalin Botezatu, a fost gasit fara suflare in locuința sa din Ploiești. Tanarul și-a pus capat zilelor, scrie spynews.ro . Tanarul model, a carui mama este din Zambia, suferea in ultima perioada de depresie. Recent, acesta s-a certat…