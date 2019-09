Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi cruciala in ancheta crimelor de la Caracal. Gheorghe Dinca, cel acuzat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a mers impreuna cu anchetatorii la casa groazei, acolo unde este in desfașurare o reconstituire.

- Cazul de la Caracal este departe de a fi finalizat, iar avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, susține ca exista posibilitatea ca ancheta sa se reia de la zero ori sau parți importante din ea.

- Cei doi tineri de la Seminarul Teologic din Galati au fost filmati de o camera de supraveghere in timp ce fugaresc pe strada un barbat, iar apoi il lovesc cu batele si il injunghie. Elevii se intorceau de la petrecerea de absolvire.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat, marti, dupa ce s-a intalnit cu procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, ca anchetatorii verifica toate pistele in cazul crimelor de la Caracal si nu se...

- DIICOT nu a primit niciun raport de expertiza, nici cel antropologic, nici cel al materialului genetic, pentru fragmentele osoase ridicate din padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Porime, purtator de cuvant al DIICOT, anunța MEDIAFAX. Declarațiile vin dupa…

- Telefoanele lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, au ajuns in atenția anchetatorilor abia azi. Mai mult decat atat, avocatul familiei Luizei Melencu face o dezvaluire șocanta! Ce s-a descoperit in casa barbatului?

- Schimbare de optica in cazul presupuselor crime de la Caracal. Evenimentele vor fi investigate de procurorii antimafie, ceea ce inseamna ca lucrurile ar putea fi mult mai grave decat ne-am fi inchipuit.

- Rasturnare de situatie in cazul atacului sangeros in care interlopul brailean Husein Daniel Gabriel, cunoscut si ca "Dasaev" a fost trimis in judecata sub acuzatia de tentativa de omor, port ilegal de arma alba si tulburarea ordinii si linistii publice.