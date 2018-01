Stiri pe aceeasi tema

- La ultima infațișare in fața magistraților, Cristian Boureanu – judecat pentru ultraj dupa ce a lovit cu genunchiul, sub centura, un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei -, a incercat sa scape de povara interdicției de a parasi Romania. Cum judecatorii nu s-au lasat induplecați, fostul parlamentar…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Directorul general al Colegiului Psihologilor din Romania, Iulian Laurențiu Ștefan, vorbește, la interviurile ”Libertatea Live” , despre testele psihologice care sunt folosite de instituții la evaluarile angajaților. Iulian Ștefan spune cat de relevante mai sunt bateriile de teste folosite in prezent…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost omorat, duminica seara, la Stejari. Patru persoane suspecte au fost identificate și sunt audiate, in aceste momente, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Decedatul se numește Daniel Clenciu și ar fi sarit sa-i ia apararea fratelui…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat de Asociația Internaționala de Feng Shui și Presedintele filialei din țara noastra, ne-a acordat un interviu, in exclusivitate, despre previziunile astrologice pentru anul 2018, din punct de vedere al horoscopului chinezesc. Noul an chinezesc…

- ”Inovația reprezinta o baza pentru dezvoltarea economica dinamica” Deputatul PSD, Constantin-Catalin Zamfira face lobby pe tema oportunitaților de dezvoltare a regiunii București – Ilfov @ Demersul are ca punct principal mega-proiectul de cercetare, unic in lume, care se realizeaza la Magurele Nimanui…

- Sociologii fac un anunț șocant: Romania ar putea ramane doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Potrivit statisticii oficiale, populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema.Emigrarea se produce din cauza saraciei in special, iar Teleormanul…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" și-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel, au…

- Neculai Popa, un vrancean din Nistorești, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Anglia. „Am vorbit cu fratele lui, a facut apel și la noi sa-i dam o mana de ajutor. Din cate am ințeles, a fost gasit mort in camera de hotel in care locuia, iar moartea lui este considerata suspecta. Era plecat…

- Sarbarile, așa cum ne-am obișnuit aproape in fiecare an, aduc și restricții in trafic. Mai exact, circulația rutiera va fi restrictionata, intre orele 17.00 – 23.00, in centrul Capitalei, in zilele 18, 20, 22-27 decembrie 2017, pentru evenimentele dedicate targului de Craciun din Piata Constitutiei,…

- Au fost clipe de groaza la statia de metrou Dristor. Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani, a fost impinsa pe sine de o alta femeie. Tragedia a avut loc la ora 19:54. Agresoarea, Magdalena Serban, a profitat de un moment de neatentie al victimei. Alina se uita pe telefon cand a fost impinsa pe sine.…

- "Partidul Național Liberal a pregatit Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE, astazi se implinește un an de cand coaliția PSD-ALDE a caștigat alegerile. Este un an de guvernare PSD-ALDE, un an pierdut pentru Romania, pentru ca nu doar corupția ucide, dar și proasta guvernare ucide. Ucide mediul de afaceri…

- GRAV… Lovitura de teatru in procesul de la Freiburg! Fratele si parintii femeii ucise la Endingen de catre huseanul Catalin Ciolpan au cerut ieri, in mod oficial, judecatoarei, sa o cheme in instanta pe sotia inculpatului, in prezent aflata in Romania. Rudele Carolinei G. sustin ca exista indicii potrivit…

- "Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General", a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Soția managerului Casei de Discuri Ijac a susținut zilele astea un concert extraordinar pentru romanii stabiliți in Tel Aviv. Interpreta de muzica populara a scris, pe pagina personala de socializare, cateva cuvinte despre modul in care a fost tratata de oamenii plecați sa munceasca acolo:…

- Venit in Romania in octombrie 1996, chef Joseph Hadad a trecut de la “agonie la extaz” in lumea culinara a Capitalei. Adica de la o piața aproape goala, in care nu gaseai nici pește, nici condimente – la rafinamentul de azi dar și la tehnologia prezentului. Celebrul bucatar va lansa peste o luna o…

- Klaus Iohannis ar obtine, potrivit sondajului CURS, 37% din voturi, la fel ca actualul primar general al Capitalei. Un detaliu interesat este acela ca Firea ar fi la 5 procente sub ceea ce ar obtine PSD, potrivit aceluiasi sondaj, daca s-ar organiza alegeri parlamentare (43%). Surpriza majora ar veni…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, la Ploiesti, ca oamenii de afaceri sunt speriati cel mai mult de impredictibilitatea fiscala si de spagi, seful statului aratand ca Romania este o locatie buna pentru investitori.

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae, a transmis, sambata, un comunicat oficial in care susține, printre altele, ca “Declaratia mea din august 2015, referitoare la acceptul retragerii titlului, nu a fost scrisa de mine. Am fost obligat sa o accept, am refuzat sa o semnez si pana la acest moment este nesemnata.”…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la o casa din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza flacarilor, un barbat a fost ranit. Incendiul s-a declanșat in jurul orei 9.45, la o casa situata pe strada Sfantul Ștefan nr. 18. Flacarile s-au manifestat la parter, unde a ars o suprafața de 12 mp. Conform…

- eMAG Black Friday 2017 a inceput. Iti poti alege din cele 2 milioane de produse puse in joc de cel mai mare retailer online din Romania. Ti-am pregatit cateva piese de mobilier aflate la reducere. 0 0 0 0 0 0 eMAG Black Friday 2017 a inceput deja si zeci de mii de produse au fost deja…

- Black Friday este cea mai importanta zi a anului pentru sectorul de e-commerce. În 2017, sunt așteptate vânzari și mai mari fața de anii anteriori. Conform unui studiu realizat de RTB House, Black Friday se afla pe un trend ascendent cu fiecare nou an. Anul acesta, 17 noiembrie…

- Oficialii din orașul indian Hyderabad au anunțat o masura inedita pentru a combate cerșetoria. Oamenii care anunța autoritațile unde se afla un cerșetor primesc o recompensa in valoare de 500 de rupii, echivalentul a 7,60 de dolari. In acest fel, oficialii spera sa scape complet de acest fenomen, relateaza…

- DCNews a scris, in ultimele zile, despre mai multe escrocherii, care se adauga numeroaselor alte metode de inșelaciune amintite de-a lungul timpului. Iata cele mai periculoase și recente escrocherii care au facut ravagii in Romania: 1. ”MODELUL”. Este o escrocherie cunoscuta, a fost…

- Caz uluitor in județul Iași, unde o femeie l-a agresat pe polițistul care a vrut s-o salveze de furia soțului violent. Ea a fost condamnata la opt luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasita vinovata de ultraj. Scandalul a avut loc in iunie 2014, cand femeia de 32 de ani a fost batuta cu salbaticie…

- Oamenii înca se aduna în Piata Unirii si deocamdata nu se scandeaza. Peste 3600 de clujeni au spus ca vor participa la evenimentul organizat pe Facebook, iar peste 12 mii s-au aratat interesați. „În Cluj-Napoca, continuam ce am început iarna trecuta! …

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce trei muncitori de la CFR au fost prinsi sub un mal de pamant, sambata dimineața, in apropiere de Peștera Bolii, in județul Hunedoara. Oamenii sapau un terasament la calea ferata in apropiere de Petrosani.

- Varujan Vosganian, despre impozitarea vacilor și a laptelui. Deputatul ALDE a lasat de ințeles ca o parte din producția de porumb sau de grau nu se regasește in economia de piața și nu produce, așadar, salarii și impozite. Fostul ministru al Economiei susține ca, astfel statul este vaduvit de bani pentru…

- Subiectul revenerii lui Raul Rusescu la FCSB a fost adus in discutie din nou, de aceasta data de Gigi Becali. In urma unei discutii cu Mihai Stoica, acesta fiind cel care l-a propus pe atacant la echipa, finantatorul si-a dat acceptul, astfel ca sunt sanse mari din iarna fostul idol al tribunelor…

- Simona Halep ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarâre aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si initiat de consilierii liberali, c Potrivit inițiatorilor, talentul exceptional al acestei…

- Un copac a cazut pe un taxi aflat in mișcare, pe bulevardul Bd Dinicu Golescu nr 37, pe sensul de mers catre Gara Basarab din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Vantul puternic a inceput sa faca pagube in București unde, in urma cu puțin timp, un copac s-a prabușit pe un taxi care se deplasa…

- Vineri se comemoreaza doi ani de cand politistul Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, a murit in timp ce deschidea, cu motocicleta, coloana oficiala lui Gabriel Oprea, perioada in care familia a asteptat gasirea unui responsabil. Dupa un maraton de audieri, anchete, demisii, demiteri dosarul…

- Federația SANITAS organizeaza joi, în Piața George Enescu din Capitala, un miting de protest fața de tergiversarile practicate de guvernanți privind problemele cu care se confrunta sanatatea și asistența sociala din România, a anunțat un comunicat al Federației. Potrivit președintelui…

- Oamenii din foarte multe zone ale mapamondului, inclusiv din Romania si in aproape tot judetul Buzau, au avut parte de un spectacol inedit pe cer, in aceste zile. Cerul a avut o culoare deosebita, un rosu puternic, iar cercetatorii din Marea Britanie sustin ca stiu care este cauza.

- Cunoscuti de-ai celor doi soti, fosti elevi de la Horodniceni, dar si oameni care sunt impresionati de tragedie au venit la Centrul de Tranfuzii Suceava, informeaza Romania TV. Oamenii spun ca vor sa o ajute pe femeie sa traiasca cu orice pret pentru a-si putea creste in continuare copiii ramasi…