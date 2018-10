Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei de sambata de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA. Pe de alta parte, televiziunea saudita a anunțat ca jurnalistul a fost murit in urma unei incaierari care a avut loc in consulat și in care au fost implicat cel puțin 10 oficiali saudiți, relateaza CNN . Cinci oficiali de rang inalt au fost demiși in urma acestui incident, inclusiv adjunctul șefului serviciilor de informații saudite. De asemenea, au fost reținute 18 persoane, toți cetațeni saudiți, a mai transmis televiziunea saudita. „Discutiile intre…