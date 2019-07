Stiri pe aceeasi tema

- Avocata familiei care a primit in adoptie fetita din Baia de Arama a anuntat, luni, ca a depus plangere penala impotriva procurorului general interimar Bogdan Licu si a procurorului care se ocupa de ancheta,...

- Rasturnare de situatie. Parchetul General a cerut Curtii de Apel Craiova sa revizuiasca decizia definitiva de adoptie internationala a Sorinei, copila luata cu mascatii din casa asistentului maternal care a crescut-o.

- Rasturnare de situație in cazul adolescentei de 17 ani despre care s-a spus ca a fost eutanasiata legal, dupa ce s-a luptat ani de zile cu depresia dezvoltata in urma abuzurilor suferite in copilarie. Mai exact, se pare ca Noa Pothoven a murit dupa ce a refuzat sa mai manance.

- Judecatoarea Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti a facut o eroare materiala in decizia de condamnare a fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu.Sorin Oprescu a fost condamnat luni pentru mai multe infractiuni: 4 ani pentru luare de mita, 1 an pentru constituirea unui grup infractional…

- Keith Flint, solistul trupei Prodigy, a luat droguri inainte sa moara, pe 4 martie, potrivit rezultatelor unei anchete care arata ca, deși muzicianul s-a spanzurat, probele care sa susțina ipoteza sinuciderii sunt insuficiente, potrivit bbc.com.In organismul lui Flint au fost gasite cantitați…

- Ies la iveala detalii șocante despre aterizarea eșuata a unei aeronave, care a dus la producerea unui incendiu de proporții la bordul acesteia. Deși s-a spus in prima faza ca exista numai 5 raniți, se pare ca situația este, de fapt, mult mai grava.

- Avem informatii bomba despre noaptea in care Razvan Ciobanu si-a pierdut viata. Spynews.ro a aflat detalii uluitoare despre situatia in care s-ar fi aflat regretatul designer cu putin timp inainte sa-si piarda viata.

- Marti, un barbat a fost gasit mort in Baia Mare. Prima ipoteza: crima. Principalul suspect: un fost ofiter de securitate. Acum insa, in urma necropsiei, medicii legisti au comunicat rezultatele necropsiei. Ipoteza s-a schimbat complet!