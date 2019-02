Stiri pe aceeasi tema

- Femeia impuscata accidental de sot, vineri-seara, in localitatea Poboru, si care se afla in stare grava la spital, participa, de fapt, alaturi de o alta familie, la o partida de vanatoare ilegala.

- Noi informații apar in cazul barbatului care a murit, ieri, dupa ce a fost lovit de tramvai, in Capitala. Inițial, s-a spus ca omul ar fi alunecat. Ulterior, mai mulți martori au susținut ca victima a fost impinsa. Care este adevarul?

- Fata in varsta de 14 ani, care a murit vineri dupa amiaza in judetul Constanta, a decedat dupa ce a fost stransa de gat de acesta, scrie news.ro. Conform anchetatorilor, necropsia efectuata in cazul fetei in varsta de 14 ani din Sacele care a fost gasita moarta vineri dupa amiaza, in propria…

- Vezi filmul accidentului mortal de la Groși. Rasturnare de situație in cazul șoferului din Baia Mare.video+foto In legatura cu accidentul de circulatie produs azi pe DN18B, primele verificari efectuate de politisti au relevat ca un baimarean de 32 de ani, care conducea un autoturism pe directia Grosi-Dumbravita,…

- Asa ca specialistii l-au reevaluat si, cel mai probabil, vor dispune scolarizarea acasa, in locul invatamantului public. Inspectorii pentru protectia copilului spun ca vor cere sa fie asistat permanent de doua persoane, pentru siguranta lui si a celor din jur. Fie ca baiatul va sta acasa, fie ca va…

- Inca o persoana a fost retinuta in dosarul celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in septembrie in timp ce se aflau la o terasa din centrul Brailei, potrivit Inspectoratului de...

- Rasturnare de situație in cazul tragediei de la Jibou in care au murit patru tinere. Șoferita care a provocat accidentul poate ajunge dupa GRATII. Vezi de ce…. Dintre cele cinci tinere din Maramures aflate in autoturismul spulberat pe data de 17 mai de trenul ce facea legatura dintre Jibou si Baia Mare…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.