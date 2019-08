Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT nu a primit niciun raport de expertiza, nici cel antropologic, nici cel al materialului genetic, pentru fragmentele osoase ridicate din padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Porime, purtator de cuvant al DIICOT, anunța MEDIAFAX. Declarațiile vin dupa…

- Jurnaliștii de la Antena 3 au facut un experiment șocant, dupa ce criminalul din caracal, Gheorghe Dinca, a spus ca a ars cadavrele Alexandrei și Luizei.S-au folosit materialele pe care Dinca spune ca le-a utilizat. Intr-un butoi din metal s-a pus vaselina, un covor bituminat, dar și multe…

- Telefoanele lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, au ajuns in atenția anchetatorilor abia azi. Mai mult decat atat, avocatul familiei Luizei Melencu face o dezvaluire șocanta! Ce s-a descoperit in casa barbatului?

- Rasturnare de situație in cazul lui Gheorghe Dinca. Barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente disparute in Caracal, ar fi fost adus la Spitalul Jilava pentru alte motive decat analizele medicale.

- Schimbare incredibila de situație in cazul crimelor din Caracal. Principalul suspect in acest dosar infiorator este Gheorghe Dinca. Acesta trebuia sa fie programat pentru analize medicale la IML, insa ceva neașteptat s-a intamplat.

- Criminalul din Caracal, principalul suspect in cazul dispariției și uciderii Alexandrei Maceșanu și Luiza Melencu,disparute din Caracal, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este cea mai corecta…

- Lovitura de teatru in cazul care a cutremurat intreaga Romanie! Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani, violata și sechestrata de monstrul din Caracal, ar putea fi in viața.Polițiștii vin cu noi informații, care arunca-n aer cazul in care a fost arestat, pentru 30 de zile, Gheorghe Dinca, dezvaluit,…

- Asociatia Procurorilor a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care a explicat cum s-au intamplat lucrurile: la ce ora s-a facut apelul, cand s-a deschis dosarul penal, cand s-a aflat locatia, dar si cand s-a actionat.