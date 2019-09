Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al IPJ Olt, Nicolae Alexe, cel care i-a cerut lui Remus Radoi sa gaseasca masina lui Gheorghe Dinca, dupa ce acesta a rapit-o pe Alexandra, este audiat la sediul Politiei Romane. Nicolae...

- Rasturnare de situație in cazul Caracal. Gheorghe Dinca, la detectorul de minciuni. Experții criminologi pregatesc setul de intrebari esențiale care sa arate ce minciuni au spus pana acum suspectul din Caracal și cate victime a avut.

- Printre probele stranse de anchetatori pana acum din locuinta si masina lui Gheorghe Dinca se numara si o geanta mica, albastra, despre care se credea ca este a Alexandrei Macesanu. Surpriza insa, parintii fetei spun ca acest lucru nu ar fi adevarat. Alexandru Cumpanașu, unchiul ultimei victime a criminalului,…

- Jurnaliștii de la Antena 3 au facut un experiment șocant, dupa ce criminalul din caracal, Gheorghe Dinca, a spus ca a ars cadavrele Alexandrei și Luizei.S-au folosit materialele pe care Dinca spune ca le-a utilizat. Intr-un butoi din metal s-a pus vaselina, un covor bituminat, dar și multe…

- Rasturnare de situație in cazul lui Gheorghe Dinca. Barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente disparute in Caracal, ar fi fost adus la Spitalul Jilava pentru alte motive decat analizele medicale.

- Criminalul din Caracal, principalul suspect in cazul dispariției și uciderii Alexandrei Maceșanu și Luiza Melencu,disparute din Caracal, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este cea mai corecta…

- Lovitura de teatru in cazul care a cutremurat intreaga Romanie! Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani, violata și sechestrata de monstrul din Caracal, ar putea fi in viața.Polițiștii vin cu noi informații, care arunca-n aer cazul in care a fost arestat, pentru 30 de zile, Gheorghe Dinca, dezvaluit,…