Răsturnare de situaţie în cazul Caracal: Avocatul Tonel Pop dezvăluie cum s-a răzgândit familia Luizei Melencu Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca prelevarea probelor ADN se va face in cursul zilei de sambata dupa-amiaza, la București, dupa ce mama Luizei și-a dat acordul sa fie supusa unor noi analize. "In mod oficial s-a luat legatura intre parți cu familia și cu avocatul s-a stabilit ca in cursul zilei de astazi vine de bunavoie la DIICOT Central. Se va stabili daca i se va asigura transport sau vom gasi noi o soluție", a declarat, pentru MEDIAFAX, avocatul familiei Melencu, Tonel Pop.

