Stiri pe aceeasi tema

- Vezi filmul accidentului mortal de la Groși. Rasturnare de situație in cazul șoferului din Baia Mare.video+foto In legatura cu accidentul de circulatie produs azi pe DN18B, primele verificari efectuate de politisti au relevat ca un baimarean de 32 de ani, care conducea un autoturism pe directia Grosi-Dumbravita,…

- Familia lui Petru Kalau, șoferul care i-a condus catre moarte pe cei 9 romani nu și-a revenit nici acum din șoc. Pe pagina de Facebook inființata in memoria lui Petru Kalau, apropiații i-au transmis un mesaj sfașietor.

- Acum 3 zile, Andrei, un tanar de numai 27 de ani din Bistrița a pierit intr-un cumplit accident de mașina, la doar cateva ore de la pronunțarea divorțului de soția sa. Deși toata lumea s-a gandit la o sinucidere, pentru ca nu au existat urme de franare la locul producerii accidentului, specialiștii…

- Inca o persoana a fost retinuta in dosarul celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in septembrie in timp ce se aflau la o terasa din centrul Brailei, potrivit Inspectoratului de...

- Lovitura de teatru in cazul tabloului de Picasso pe care o romanca stabilita in Olanda spune ca l-a gasit intr-o padure din judetul Tulcea. A fost o farsa pusa la punct de doi producatori de teatru din Belgia, a aflat televiziunea olandeza de stat. Producatorii de teatru belgieni au ingropat la sfarsitul…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, marti, pe fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani de inchisoare pentru evaziune, delapidare si spalare de bani. Decizia este definitiva.

- Au trecut prin momente dramatice in urma cu un an de zile, cand și-au pierdut patru copii in urma unui accident teribil ce s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, in Viișoara, iar acum judecatorii au decis cați bani vor primi parinții ca daune morale.

- Un accident de circulatie s-a produs azi-noapte, in jurul orei 01.00, pe raza orasului Viseu de Sus. Un tanar de 22 de ani, care conducea un moped, intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei de mers, s-a lovit de parapetul metalic de pe marginea partii carosabile, iar apoi s-a…