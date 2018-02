Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Olt Florin Iordache a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament. "Daca va uitati foarte atent…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Prima reacție din PSD, dupa anunțul lui Iohannis privind șefa DNA. Deputatul PSD Oana Florea, membra a comisiei pentru controlul SRI a declarat, la interviurile Libertatea, ca a fost un ”discurs absolut nefericit, pentru ca șeful statului s-a antepronunțat”, in privința revocarii Laurei Codruței Kovesi.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va prezenta joia viitoare, in Parlament, raportul privind activitatea Ministerului Public, urmand a da publicitatii, tot joi, si concluziile privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de activitatea a DNA, DIICOT si Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic in activitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia si a revenit in tara pentru a participa la sedinta de Guvern si pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre „situatia DNA“, va sustine o declaratie de presa, joi seara, la ora 18.00.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat "convins" marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european în legatura cu situatia din România, spunând ca nu stie de unde provin.

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei Tudorel Toader se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Andrew Popper, sef al Casei Regale, sustine ca legea privind Casa Regala trebuie adoptata de Parlament, mentionand ca Familia Regala are discutii cu Guvernul privind gasirea unei solutii intermediare privind Palatul Elisabeta. Popper a precizat ca au fost discutii si cu partidele politice."Noi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri, 3 ianuarie 2017, sentinta definitiva in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre Consiliul Judetean Timis, din perioada in care echipa era patronata de Marian Iancu.

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- Apoi, Ambasada Frantei in Romania a transmis ca "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop". In acest context, Andi Cristea, europarlamentar PSD, a…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca magistratii, prin CSM, isi dau avizul pe legile Justitiei si nu cu privire la incriminarea sau dezincriminarea faptelor, precizand ca, daca legea este neclara, pot apela la Curtea suprema sau la Curtea Constitutionala a Romaniei. ‘In baza principiului…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru aplicarea…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 – 24 decembrie: *** Dezbaterile in Parlament la proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale sunt programate sa inceapa luni. Dezbaterile in comisiile de specialitate si comisiile de buget-finante, care intocmesc rapoartele…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi atrage atenția ca PSD trebuie sa respecte opinia Comisiei de la Veneția in chestiunea legilor justiției, in condițiile in care - pe buna dreptate - și guvernarea PSD a cerut Ucrainei sa respecte opinia organismului internațional in privința legii educației.“Vizita…

- Dezbaterile pe legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se lasa cu scandal in comisia speciala pentru legile justiției. Revocarea membrilor CSM a starnit discuții aprinse intre Steluța Cataniciu (ALDE) și Florin Iordache (PSD).Articolul 55, alineatul (1) al legii 317/2004…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a acordat un amplu interviu ziarului Libertatea, in care a vorbit despre romanii din Regatul Unit, negocierile privind Brexit-ul, investițiile britanice in țara noastra, legile justiției și protestele din Romania. Interviul integral va fi publicat duminica…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, intr-un scurt mesaj pe Facebook, ca a prezentat Comisiei de la Venetia, sambata, la o sesiune de lucru, modificarile aduse legilor justitiei, dand curs unei „invitații” in acest sens facute de organismul internațional.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Veneția, pentru a prezenta evoluțiile legislative din Romania referitoare la legile Justiției. "Comisia de la Veneția — sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 — Am dat curs…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat, astazi, mai multe argumente privind motivele pentru care este necesara modificarea legilor Jusiției. Prezent la reuniunea Comisiei de la Veneția, Tudorel Toader, a prezentat modificarile la legile justitiei si a avut o discutie cu presedintele Grupului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa sambata, 9 decembrie, la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, organism din care fapte parte. Toader anunta ca a prezentat comisei modificarile la legile justitiei si a avut o discutie cu presedintele Grupului de state impotriva coruptiei.Citește…

- Dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciara s-au reluat joi in Comisia speciala pentru legile Justitiei, in conditiile in care PSD si-a schimbat punctul de vedere asupra Statutului magistratilor, adoptat de comisie saptamana trecuta. UPDATE 16.00: Secția pentru…

- Protest la Parlament | Deputat UDMR: "Mi-am adus aminte de iunie 90 cand Iliescu le-a multumit minerilor". Reactia USR Deputatul UDMR Marton Arpad a precizat, joi, ca a vazut la televizor cum unul dintre liderii USR a multumit, miercuri, protestatarilor care au venit la Parlamentului, fapt care…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele comisiei speciale de modificare a legilor justiției, acuza USR ca a incalcat „regulile de conduita”, miercuri, in Parlament, incercand sa blocheze modificarile la statutul magistraților.

- Deputatul USR Cristian Ghinea a dezvaluit, miercuri seara, ca in timpul ședinței maraton din Camera Deputaților de a modifica statutul magistraților, deputații PSD Eugen Nicolicea și Florin Iordache s-au certat.

- Parlamentarii PNL si USR doresc intreruperea lucrarilor Comisiei pe legile Justitiei pe toata perioada doliului national, propunerea fiind facuta in sedinta de deputatul USR Stelian Ion, dupa ce presedintele comisiei, Florin Iordache, a anuntat suspendarea lucrarilor din cauza decesului Regelui Mihai…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, anunța ca prima lege din pachetul dezbatut in comisie, 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor, va intra la vot in Camera Deputaților miercuri, 6 decembrie.Modificarile la Legea 303/2004…

- Ministrul Justitiei, despre o eventuala demisie: Guvernul decide. Cand nu voi mai fi ministru, redevin rector Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri, referitor la faptul ca protestatarii ii cer demisia, ca acest lucru nu il poate decide el, ci Guvernul, precizand ca din moment ce nu se…

- Departamentul de Stat al SUA se exprima cat si cum i se permite, este reactia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la criticile Departamentului de stat al SUA, care a cerut respingerea propunerilor legislative ce afecteaza statul de drept si lupta anticoruptie. “Departamentul de stat se exprima cum…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, astazi, prima reactie la comunicatul dat publicitații luni de Departamentul de Stat al SUA, in care se cere renuntarea la modificarea legilor Justiției, procedura aflata in desfașurare in Parlament.

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a afirmat luni seara, dupa ce SUA a cerut retragerea propunerilor care "slabesc statul de drept", ca ele sunt total diferite de cele venite de la ministrul justiției, Tudorel Toader, solicitand "un…

- “Factorul politic nu intervine decat prin a prelua toate amendamentele venite de la asociatiile profesionale, cred ca e cel mai bun mod de consultare. Toti cei care protesteaza ar trebui sa vada ca incercam cu sprijinul asociatiilor profesionale, cat si al CSM sa facem niste legi mai bune (…) Trebuie…

- Ambasadorul american lauda realizarile Romaniei in materie de lupta anticoruptie, critica proiectul inaintat Parlamentului de ministrul Tudorel Toader si afirma ca Statele Unite urmaresc "indeaproape" lucrarile Comisiei speciale, condusa de Florin Iordache, in care sunt aduse modificari legilor justitiei.

- ”Atata timp cat factorul politic nu intervine decat prin a prelua toate amendamentele venite de la asociatiile profesionale, eu cred ca e cel mai bun mod”, a afirmat Iordache.Intrebat ce le transmite protestatarilor, el a declarat: ”Din punctul meu de vedere, toti cei care protesteaza ar…

- Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si presedinte al Comisiei speciale pentru legile justitiei, a precizat, miercuri, ca a primit un plic la Comisia juridica a Camerei pe care, însa, nu l-a deschis, dar a solicitat sa fie verificat.

- Proiectele legilor Justitiei sunt dezbatute, miercuri, in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. Pana la sfarstiul saptamanii, draftul acestor legi ar urma sa fie gata. Dezbatarea este marcata de scandal. Parlamentarii PNL si PMP au parasit…

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, de la Baile Herculane, s-a decis adoptarea unei rezoluții a partidului impotriva ”Statului paralel”. Retorica impusa de Liviu Dragnea și de cei apropiați lui nu este impartașita de marea masa a partidului, lucru cunoscut de catre liderul PSD.Citește și:…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției are un mesaj pentru cei care protesteaza in strada impotriva legilor justițieI. Iordache a explicat ca accepta criticile, dar le cere protestatarilor sa se informeze și apoi sa vina cu critici...

- Deputatul PSD, Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției a declarat, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO ca este un non-sens faptul ca magistrații resping in bloc proiectul legilor justiției, in contextul in care mare parte dintre modificari sunt provenite din amendamente…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in Justitie, formata cu scopul de a pune in acord deciziile CCR cu legislatia penala, a trimis, luni, o scrisoare Birourilor Permanente prin care solicita ca acest for sa poata modifica…