Răsturnare de situaţie! Experţi americani intervin în cazul morţii lui Răzvan Ciobanu Polițiștii constanțeni au audiat aproximativ 15 persoane pana acum, care ar fi suspecte in cazul morții lui Razvan Ciobanu. Insa, misterul ar putea fi deslușit dupa ce calculatorul de bord al mașinii de teren, așa-zisa cutie neagra, va fi descifrat de experții americani, scrie Cancan. Se pare ca acest calculator, este dotat cu tot felul de senzori care ar fi putut inregistra informații, de mare folos in aceasta ancheta. Bordul electronic a fost verificat și de un expert al poliției constanțene, exact la locul impactului. De aceasta data, specialiștii americani de la Land Rover vor calcula… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

