Mai multe erori de pilotaj reprezinta pista privilegiata de anchetatori in incercarea de a explica aterizarea de urgenta a unui Suhoi Superjet 100 al companiei aviatice ruse Aeroflot care fusese cuprins de flacari, duminica, la Moscova, accident soldat cu 41 de morti, informeaza marti mass-media din Rusia, citate de AFP, potrivit agerpres.ro.

"Prima eroare a pilotilor a fost cea de a decola in fata furtunii. Apoi, in timp ce situatia era complicata insa departe de a fi una catastrofala, ei au aterizat in loc sa arda combustibilul", explica cotidianul rus Kommersant, citand o sursa apropiata…