- Teoria potrivit careia micul dejun este cea mai importanta masa a zilei - inclusiv in cazul persoanelor care tin regim - ar putea sa nu se aplice in realitate, sugereaza un studiu realizat in Australia, citat miercuri de Press Association. In urma analizarii mai multor cercetari, s-a descoperit ca micul…

- Kiwi este o sursa foarte buna de fibre dietetice. Cercetatorii au descoperit ca dietele care contin o multime de fibre pot reduce nivelul ridicat de colesterol, ceea ce poate reduce riscul de boli de inima si de atac de cord. Fibrele sunt, de asemenea, bune pentru eliminarea toxinelor din colon, astfel…

- Cercetatorii britanici au descoperit ca la persoanele care dețin grasimi corporale suplimentare, in special in jurul taliei, exista o scadere a volumului creierului. Descoperirea oamenilor de știința de la Universitatea Loughborough și University College London indica o posibila asociere intre greutatea…

- Kinga Sebestyen, instructor și dezvoltator al programelor Kangoo Jumps in Romania și peste hotare, ajuta persoanele supraponderale sa slabeasca intr-un mod sanatos chiar și 150 de kilograme. Antrenoarea a inventat un program bazat pe mișcare graduala pe ghete rebound, rezistente la o gretate mare și…

- Ai observat ca atunci cand tot reprogramezi alarma, sari peste micul dejun și ești mereu pe fuga de dimineața, parca tot restul zilei iți este greu sa te organizezi, te simți agitata și obosita. Iar asta se intampla pentru ca modul in care te trezești de dimineața iți influențeaza restul zilei. In schimb,…

- Cercetatorii au descoperit ca numarul de calorii pe care le ard oamenii in timp ce se odihnesc se schimba in functie de perioada zilei. Cand sunt in repaus, oamenii ard cu 10% mai multe calorii dupa-amiaza sau seara, decat dimineata, potrivit sciencedaily.com, preluat de MedLive.ro. Constatarile intaresc…

- Chiar daca toamna și-a facut apariția, tu ești tot cu gandul la slabit? Ei bine, daca vrei sa scapi de kilogramele in plus incearca aceasta bautura magica, despre care se spune ca topește grasimile.

