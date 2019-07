Stiri pe aceeasi tema

- Familia Șaramat, asistenții maternali ai Sorinei, fetița din Baia de Arama data in adopție unei familii din SUA, a venit la Caracal pentru a aprinde lumanari pentu Alexandra. Coroane de flori au fost aduse la locuința suspectului in cazul Alexandrei, iar oamenii acuza probleme grave in justiție.Asistenta…

- Prin apelarea numarului de urgența 112 este furnizata și disponibila in mod automat informația de localizare transmisa de operatorul retelei publice mobile. Zona primara de localizare este reprezentata sub forma unui unui cerc sau sector de cerc, așa cum se poate observa in imaginile de mai jos.In…

- Un pugilist rus in varsta de doar 28 de ani a murit la cateva zile dupa ce a pierdut un meci prin KO Tehnic! Maxim Dadashev a primit mai multe lovituri puternice in meciul cu Subriel Matias si a murit, in...

- Rasturnare de situatie in cazul tanarului din Arges, gasit mort, despre care s-a spus ca s-ar fi sinucis in urma notelor mici de la bacalaureat. Altul a fost motivul pentru care adolescentul s-a stins din viata.

- Surpriza totala in cazul lui Liviu Dragnea: fostul lider PSD ar putea fi eliberat astazi din inchisoare. Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarea depusa de Florin Iordache, sesizare ce vizeaza constitutionalitatea completului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care a judecat cazul lui…

- Rasturnare de situatie. Parchetul General a cerut Curtii de Apel Craiova sa revizuiasca decizia definitiva de adoptie internationala a Sorinei, copila luata cu mascatii din casa asistentului maternal care a crescut-o.

- Judecatoarea Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti a facut o eroare materiala in decizia de condamnare a fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu.Sorin Oprescu a fost condamnat luni pentru mai multe infractiuni: 4 ani pentru luare de mita, 1 an pentru constituirea unui grup infractional…

- Anchetatorii au descoperit noi indicii care au rasturnat intreaga situatie in cazul celor doua cadavre descoperite in apartamentul groazei din Pacurari • Desi initial se banuia ca agentul de paza si-ar fi strangulat mama, iar apoi s-ar fi sinucis, se pare ca povestea este cu totul alta si mult mai violenta…