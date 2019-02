Stiri pe aceeasi tema

- De cand a inceput Exatlon 3, Faimoșii stau in vila, in timp ce Razboinicii nu mai reușesc sa iasa din baraca. Dupa o perioada de cadere, echipa albastra iși revenise și caștigase de trei ori in ultimele zile. Adversarii pareau demoralizați și pregatiți sa paraseasca locul unde au stat in ultimele saptamani.

- Razboinicii și Faimoșii de la „Exatlon” au luptat, duminica seara, pentru dreptul de a locui in vila. Dupa scorul categoric, cei care au urmarit emisiunea difuzata pe Kanal D și-au exprimat opiniile pe rețeaua de socializare Facebook.

- Duminica seara, la “Exatlon” Romania, in cea de-a doua saptamana a concursului, Faimoșii și Razboinicii s-au confruntat pe traseele din Republica Dominicana pentru panoul cu bani. Inaintea fluierului de start, Cosmin Cernat a anunțat faptul ca Diana Pivniceru va parasi competiția, in urma accidentarii.…

- Exatlon 7 decembrie. Razboinicii și Faimoșii s-au intalnit pentru un nou joc de protecție. Yamato Zaharia și-a luat adio de la echipa sa și se va intoarce in Romania, dupa ce Faimoșii au pierdut jocul de protecție și Cristi Pulhac l-a

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…

- Monica Roșu a intrat la duel cu Madalina, dupa ce Faimoșii au pierdut jocul de eliminare cu Razboinicii, in ediția din 25 noiembrie. Gimnasta a decis sa renunțe la duel și sa plece acasa, lasandu-și coechipiera in continuare in competiție. „Ar fi trebuit sa fie un duel de eliminare intre Madalina Predoi…

- Exatlon 23 noiembrie 2018. Dupa ce au pierdut jocul pentru vila și au fost nevoiți sa se intoarca la baraca, Faimoșii sunt mai pregatiți ca niciodata sa invinga Razboinicii in jocul special, difuzat vineri, 23 noiembrie, la Kanal D.